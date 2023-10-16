عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصري الديمقراطي الاجتماعي يزور السفارة الفلسطينية ويلتقي بالسفير

فريد زهران والسفير
فريد زهران والسفير الفلسطيني بالقاهرة

‏قام وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران رئيس الحزب، مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة للتعبير عن تضامن الحزب الكامل مع الشعب الفلسطيني.

شارك في اللقاء عدد من نواب رئيس الحزب ونواب الحزب بالبرلمان وقيادات وكوادر الحزب الذين التقوا بالسفير الفلسطيني دياب اللوح والمستشار الأول د/ نداء البرغوثي، وناجي الناجي المستشار الثقافي بالسفارة.

‏أبدى السفير الفلسطيني ترحيبه بقيادات الحزب، موجها الشكر لهم على مشاعر التضامن غير المستغربة من كافة مكونات الشعب المصري وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية المصرية، كما أثنى على الدور الذي قام به الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشكل خاص، سواءًا في الأوضاع الحالية أو السابقة من خلال الاتصالات والزيارات المكثفة مع الأحزاب والسفارات الأوروبية للتعبير عن تطورات القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها من آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم وضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية.

فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحزب المصري الديمقراطي دياب اللوح السفارة الفلسطينية بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

صحيفة عبرية تكشف أسرار الداخل الإسرائيلي: تلك شروط أمريكا للتدخل والقضاء على حماس

ترشيحاتنا

جرائم حرب.. وزيرة إسبانية تطالب بمحاكمة نتنياهو أمام الجنائية الدولية.. فيديو

العالم يلبي دعوة الرئيس| مصر تعيد الأمل للقضية الفلسطينية.. السبت المقبل

المرة الثانية خلال ساعة.. المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب

بين التأييد والهجوم ..غضب جماهيري علي صلاح رغم تبرعه لأهالي فلسطين بمبلغ خيالي

رسميا.. شاهد بالأرقام المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر لودية الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

دعما للقضية الفلسطينية.. شاهد| ياسمين صبري بملابس الهلال الأحمر في أحدث ظهور

لن تصدق مهارتها.. استخدام الكلاب في مواجهة غزو بق الفراش داخل بريطانيا|فيديو

كسّرت الدنيا | أغنية رفضتها سميرة سعيد لجرأة كلماتها.. وسبب قرار الموافقة

فيديو

رقم صادم.. فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

المواعيد والشروط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم للحج 2024 | فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ