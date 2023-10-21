منذ أزمة الرهن العقاري .. مبيعات المنازل الأمريكية تنخفض إلى أدنى مستوى لها

انخفضت مبيعات المنازل المملوكة سابقًا بنسبة 2٪ في سبتمبر مقارنة بأغسطس إلى معدل سنوي معدل موسميًا قدره 3.96 مليون وحدة، وفقًا للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. وبلغت المبيعات 15.4% مقارنة بشهر سبتمبر 2022.

وتعد هذه أبطأ وتيرة مبيعات منذ أكتوبر 2010، خلال فترة الركود الكبير، عندما كان السوق في خضم أزمة الرهن العقاري، وعلى سبيل المقارنة، قبل عامين فقط، عندما كانت معدلات الرهن العقاري تحوم حول 3٪، كانت مبيعات المنازل تسير بمعدل 6.6 مليون. يبلغ متوسط ​​سعر الفائدة الثابت لمدة 30 عامًا اليوم حوالي 8٪، وفقًا لما ذكره موقع مورجيدج نيوز دايلي.

وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في NAR: "كما كان الحال طوال هذا العام، فإن المخزون المحدود وانخفاض القدرة على تحمل تكاليف الإسكان ما زالا يعيقان مبيعات المنازل". "ببساطة، لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في ضوء تراجع التضخم وضعف مكاسب الوظائف".

مخزون المنازل

كان هناك 1.13 مليون منزل معروض للبيع في نهاية سبتمبر، بانخفاض أكثر من 8٪ عن العام الماضي. يبلغ المخزون الآن 3.4 شهرًا، وهو أفضل قليلًا من العام الماضي، ولكن فقط بسبب انخفاض المبيعات كثيرًا. يعتمد العرض على وتيرة المبيعات الحالية.

إضافة إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، بلغ متوسط سعر المنزل المباع في سبتمبر 394.300 دولار، بزيادة 2.8٪ على أساس سنوي. تم بيع ما يقرب من 26٪ من المنازل بسعر أعلى من قائمة الأسعار، وذلك بسبب نقص العرض مما أدى إلى حروب العطاءات.

شكل المشترون لأول مرة 27٪ فقط من المبيعات. تاريخيًا، يشكلون حوالي 40%.

وبينما كانت المبيعات أقل في جميع نقاط السعر، إلا أنها كانت أقل انخفاضًا عند الطرف الأعلى. وذلك لأن هناك المزيد من العرض عند نقاط السعر الأعلى ولأن المشترين المتميزين يمكنهم في كثير من الأحيان استخدام النقد. الطلب على الرهن العقاري هو الآن عند أدنى مستوى له منذ عام 1995، وفقا لجمعية المصرفيين للرهن العقاري.

حجم المبيعات النقدية

وشكلت المبيعات النقدية 29% من جميع معاملات سبتمبر، ارتفاعًا من 27% في أغسطس ومن 22% في سبتمبر من العام الماضي.

"على الرغم من أن القدرة على تحمل التكاليف تمثل رياحًا معاكسة، فإن الطاقة الصعودية المتجددة التي أعقبت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر ربما دفعت بعض المتسوقين إلى الاندفاع إلى طاولة الإغلاق، خشية أن يواجهوا معدلات فائدة أعلى على الرهن العقاري وقدرة أسوأ على تحمل التكاليف في الأشهر المقبلة. وقالت دانييل هيل، كبيرة الاقتصاديين في موقع ريالتور دوت كوم، في بيان: “إذا كان الأمر كذلك، فقد يعني هذا هدوءًا أكبر في نشاط المبيعات في الأشهر المقبلة”.