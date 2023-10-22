قرار عاجل من اللجنة الأوليمبية بشأن انتخابات نادي الزمالك

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نتيجة انتخابات نادي الزمالك التي أقيمت يوم الجمعة الماضي الموافق 20 أكتوبر الحالي.

وجاء نص خطاب اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية، كالتالي:

"السيد الاستاذ الدكتور / رئيس اللجنة الثلاثية لتسيير شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية – محافظة الجيزة بالإشارة إلي كتابكم رقم 1653 الوراد لنا بتاريخ 22/10/2023 المرفق به صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية – محافظة الجيزة ـ المنعقدة يوم الجمعة الموافق 20 / 10 /2023 والمرفق به صورة أوراق العملية الإنتخابية للنادي للدورة الانتخابية 2023 / 2027 ، لانتخاب مجلس إدارة جديد .

وبمراجعة الأوراق طبقاً لاختصاص اللجنة الأولمبية المصرية تطبيقاً للمواثيق والمعايير الدولية والمادة (84) من دستور جمهورية مصر العربية ، والمادة (3) من القانون 71 لسنة 2017 بشأن الرياضة ، والمواد( 13 ، 14 )من لائحة النظام الأساسى الاسترشادى للأندية الرياضية والمعمول بها فى نادى الزمالك للألعاب الرياضية.

نتشرف أن نحيط سيادتكم علما بأنه بالاطلاع تبين أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك – محافظة الجيزة ، أنعقدت بتاريخ 20/ 10 / 2023 تحت إشراف قضائي وحيث اكتمل النصاب القانونى لصحة الاجتماع بحضور عدد ( 22704 ) عضو من إجمالى عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية البالغ عددهم ( 104379 ) عضواً .

وقامت اللجنة المشرفة بإجراء الانتخابات علي مناصب مجلس الإدارة وقد قامت اللجنة بعد وفرز ، وتجميع الأصوات ، وترتيب الحاصلين علي اعلي الأصوات للمرشحين علي مناصب مجلس الإدارة و تم إعلان فوز المرشحين الحاصلين علي أعلي الأصوات لكل منصب من مناصب مجلس الإدارة .

الرأي :ـ انتهت اللجنة الأولمبية المصرية إلي أنه لا مانع قانونآ من اعتماد النتيجة النهائية لاعتماد الجمعية العمومية لفوز المرشحين لمناصب مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية– محافظة الجيزة ، بالانتخاب ، للدورة 2023 / 2027 بناءً علي قرار الجمعية العمومية ، واعتماد اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النادي ليصبح علي النحو التالي :ـ

1ـ السيد / حسين أحمد لبيب عمر رئيس مجلس الإدارة ( 15229 صوت)

2ـ السيد / هشام نصر سليمان أحمد نائب رئيس مجلس الإدارة ( 9480 صوت )

3- السيد / حسام الدين المندوه توفيق الخواجة أمين الصندوق ( 12431 صوت )

4- السيد / أحمد سليمان عفيفى عباس عضو مجلس الإدارة ( 15433 صوت )

5- السيد / هانى نبيه عزيز برزى عضو مجلس الإدارة ( 12328 صوت )

6- السيد/ هانى شكرى نجيب جرجس عضو مجلس الإدارة ( 12011 صوت )

7- السيد / عمرو على أدهم ابراهيم أدهم عضو مجلس الإدارة ( 10772 صوت )

8- السيد / محمد طارق حسن عبد الغنى عضو مجلس الإدارة ( 10744 صوت )

9- السيد / حسين سيد عبد الحميد عفيفى عضو مجلس الإدارة ( 10628 صوت )

10-السيدة / نيرة مصطفى نصر جاد الله عضو مجلس الإدارة شباب (14202 صوت )

11- السيد / أحمد خالد سعيد حسنين عضو مجلس الإدارة شباب ( 13617 صوت )

12- السيد / رامى ابراهيم محمد نصوحى عضو مجلس الإدارة شباب (11039 صوت )

برجاء الإحاطة والتنبيه نحو اتخاذ اللازم في ضوء اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية لتشكيل مجلس الإدارة ، مع وجوب إرسال الميزانية والحساب الختامي للجهة الإدارية لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.