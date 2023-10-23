غزة تصرخ.. نداء استغاثة من الأطباء بعد نفاد الوقود والآلاف يواجهون خطر الموت في ظل استمرار الحصار والقصف الإسرائيلي

في ظل استمرار الحصار والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، تواجه المستشفيات والمرافق الصحية أزمة خانقة في نقص الوقود والكهرباء، ما يعرض حياة المرضى والأطفال الخدج لخطر كبير. وقد حذرت منظمات دولية وإنسانية من تدهور الوضع الصحي في غزة، وطالبت بإدخال المساعدات والوقود بشكل عاجل. حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيرالد” الإسكتلندية.

الوضع الصحي في غزة

يعاني قطاع غزة من أسوأ أزمة إنسانية منذ سنوات، بسبب الحصار والهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 4385 فلسطينيًا، بينهم 1700 طفل، وإصابة وتشريد الآلاف.

وتعاني المستشفيات والمرافق الصحية من نقص حاد في المستلزمات والأدوية والمعدات والأكسجين، بالإضافة إلى انقطاع متكرر للكهرباء، مما يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن من بين أكثر من 1100 مريض بالفشل الكلوي في غزة، يتلقى 450 منهم العلاج في مستشفى الشفاء، محذرة من ان الوضع الصحي كارثي.

ويعمل مستشفى الشفاء، المستشفى الطبي الرئيسي في غزة، على تقليل مدة جلسات غسيل الكلى لمئات من مرضى الكلى مع تضاؤل إمدادات الكهرباء والوقود بسبب الحصار الإسرائيلي، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن 130 طفلاً خديجًا و1000 مريض يعتمدون على غسيل الكلى، بالإضافة إلى المرضى في وحدات العناية المركزة في غزة، معرضون لخطر “خطير” إذا لم يتم إيجاد وقود لتشغيل حاضنات الأطفال وأجهزة التنفس وآلات غسيل الكلى.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إن مخزونها من الوقود “الحاسم للاستجابة الإنسانية” سينفد خلال ثلاثة أيام. “بدون وقود، لن يكون هناك ماء، أو مستشفيات تعمل، أو مخابز. بدون وقود، لن تصل المساعدات إلى كثير من المدنيين المحتاجين. بدون وقود، لن يكون هناك مساعدة إنسانية”.

الوقود نفد

قال ظافر ملحم، وزير الطاقة الفلسطيني، إن قطاع غزة في ظلام دامس منذ عشرة أيام.

وأضاف ظافر ملحم، وزير الطاقة الفلسطيني، "مصادر الطاقة الكهربائية الأساسية التي تتكون من 10 مغذيات القادمة من شركة كهرباء إسرائيل، انقطعت منذ اليوم الأول للعدوان".

وأشار: "محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة متوقفة منذ منذ عشرة أيام أيضا.. ونهتم حاليا بالقطاع الصحي لتوفير العلاج والإمكانيات الطبية للتعامل مع الحالات الصعبة في قطاع غزة، ذلك تم الاعتماد على مولدات الاحتياط”.

وأوضح: "كان هناك مخزون الوقود لدى وزارة الصحة في قطاع غزة وتم تشغيل المولدات بتلك المخزون"، موضحا: "الوقود في محطات قطاع غزة على وشك النفاد ما يعني أنها خلال 48 ساعة على الأكثر، تتوقف جميع المراكز الصحية والمستشفيات من تقديم الخدمات".

كارثة صحية غير مسبوقة

هذا وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، إن آلاف المرضى قد يواجهون الموت والخدمات الصحية ستتوقف إذا نفد الوقود.

وأضاف أشرف القدرة خلال تصريحات صحفية، نطالب كل الجهات المعنية إدخال المساعدات الصحية الأكثر احتياجا. وأكد، أنه إذا نفدت كميات الوقود فإن كل مشافي غزة ستشهد كارثة صحية غير مسبوقة.

وأكد، أنه إذا نفدت كميات الوقود فإن كل مشافي غزة ستشهد كارثة صحية غير مسبوقة. وأشار القدرة إلى أنه يجب على المجتمع الدولي عدم الصمت إزاء تهديدات إسرائيل بقصف مشافينا.

وتابع: إذا نفذ الاحتلال تهديده بقصف مستشفى القدس فإن مجزرة كبيرة ستقع. وقال أيضا: مجزرة المستشفى المعمداني قد تتكرر إذا نفذ الاحتلال تهديده بقصف مشافينا.