شاهد| تدريب فنيين وفنيات الأشعة في مجال أساسيات الأشعة المقطعية بدمياط

أعلنت الدكتورة ياسمين ربيع مدير ادارة الأشعة بمديرية الصحة بدمياط، أنه تم إعداد دورة تدريبية لفنيين وفنيات الأشعة في مجال أساسيات الأشعة المقطعية في محافظة دمياط .



وأشارت إلى أنه تم التدريب تحت إشراف نخبة من أكفأ مدربي الإدارة العامة للأشعة وذلك على أحدث الطرق والأساليب العلمية في مجال الأشعة المقطعية حيث تضمن برنامج التدريب ( جزء محاضرات نظري وآخر عملي على جميع أجهزة الأشعهة المقطعية داخل المحافظة).

وأوضحت أن ذلك ياتى في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الصحة والسكان وبناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تحت رعاية الإدارة العامة للأشعة بقيادة المستشار الدكتور محمد فوزي.