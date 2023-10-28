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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد| تدريب فنيين وفنيات الأشعة في مجال أساسيات الأشعة المقطعية بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط

أعلنت الدكتورة ياسمين ربيع مدير ادارة الأشعة بمديرية الصحة بدمياط، أنه تم  إعداد دورة تدريبية  لفنيين وفنيات الأشعة في مجال  أساسيات الأشعة المقطعية في محافظة دمياط . 

وأشارت إلى أنه تم التدريب تحت إشراف نخبة من أكفأ مدربي الإدارة العامة للأشعة وذلك على أحدث الطرق والأساليب العلمية في مجال الأشعة المقطعية حيث تضمن  برنامج التدريب  ( جزء محاضرات نظري وآخر عملي على جميع أجهزة الأشعهة  المقطعية داخل المحافظة).
وأوضحت أن ذلك ياتى في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الصحة والسكان  وبناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تحت رعاية الإدارة العامة للأشعة بقيادة  المستشار الدكتور محمد فوزي.

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دمياط أحدث الطرق الاشعه المقطعيه الأساليب العلمية الدكتور السيد عبد الجواد الصحة والسكان خالد عبد الغفار وزير

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