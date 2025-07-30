مع السلامة يا أستاذ.. بيومي فؤاد ينعى لطفي لبيب بكلمات مؤثرة

نعي الفنان بيومي فؤاد الفنان لطفي لبيب الذي توفي بعد صراع مع المرض.

وكتب بيومي فؤاد عبر حسابه الشخصي إنستجرام: إنا لله وإنا إليه راجعون.

يا ألذ لطف وأذكى لبيب

لك الرحمة والمغفرة يا حبيب.. هتوحشنا تاني من غير ما نقدر نزورك ونشوفك .. بس أكيد باقي بيننا برصيد الأعمال والمحبة والذكريات الكبير

لروحك السلام

مع السلامة يا أستاذ لطفي".



توفي اليوم الفنان الكبير لطفي لبيب بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

تصدّر الفنان القدير لطفي لبيب مؤشر البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تدهور حالته الصحية مجددًا، وذلك بعد أيام قليلة من خروجه من العناية المركزة ونقله إلى غرفة عادية بالمستشفى، إلا أن حالته استدعت إعادته مرة أخرى للرعاية الفائقة.