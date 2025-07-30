مع السلامة يا عم لطفي.. محمد هنيدي يودع لطفي لبيب بكلمات مؤثرة

نعى الفنان محمد هنيدي الفنان لطفي لبيب الذي توفي منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وكتب هنيدي عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”: "لا حول ولا قوة إلا بالله والبقاء لله.. مع السلامة يا صديقي.. مع السلامة يا عم لطفي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



توفي اليوم الفنان الكبير لطفي لبيب بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

تصدّر الفنان القدير لطفي لبيب مؤشر البحث على جوجل، بعد تدهور حالته الصحية مجددًا، وذلك بعد أيام قليلة من خروجه من العناية المركزة ونقله إلى غرفة عادية بالمستشفى، إلا أن حالته استدعت إعادته مرة أخرى للرعاية الفائقة.