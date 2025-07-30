حسين فهمي ناعيا لطفي لبيب: ترك أثرًا طيبًا وسيرة عطرة

نعي الفنان حسين فهمي الراحل لطفي لبيب الذي توفي منذ ساعات بعد صراع مع المرض.

ونشر حسين فهمي صور للراحل لطفي لبيب عبر الانستجرام وعلق كاتبا : انعي ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير لطفي لبيب ، الذي رحل عن دنيانا تاركًا خلفه أثرًا طيبًا وسيرة عطرة بين أهله وأصدقائه ومحبيه. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون .



توفي اليوم الفنان الكبير لطفي لبيب بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

تصدّر الفنان القدير لطفي لبيب مؤشر البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تدهور حالته الصحية مجددًا، وذلك بعد أيام قليلة من خروجه من العناية المركزة ونقله إلى غرفة عادية بالمستشفى، إلا أن حالته استدعت إعادته مرة أخرى للرعاية الفائقة.