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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تعلن استعدادها لصفقة فورية لإطلاق سراح الأسرى بشرط وجيش الاحتلال يرد

زعيم حركة حماس في
زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار

قال زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، مساء اليوم السبت، إن الحركة مستعدة للتوصل إلى صفقة فورية للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.

من جانبه، رد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تصريحات السنوار، وقال إن السنوار لا يستطيع إصدار تعليمات، وأن هذه الرسائل هدفها "الإرهاب النفسي" من أجل الضغط على عائلات الأسرى الإسرائيليين.

وقبل قليل، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن الاتصالات لتحرير الأسرى الإسرائيليين لدي حركة المقاومة الفلسطينية حماس مستمرة حتى مع العملية البرية على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت والوزير في حكومة الحرب بيني جانتس في تل أبيب

أضاف نتنياهو في المؤتمر الصحفي أنه لن يكون هناك أي تغيير في هدف الإطاحة بحكم حماس مقابل إطلاق سراح الأسرى.

وقال نتنياهو: "إن تفكيرنا بالانتقال إلى المرحلة الثانية لتوسيع العملية البرية لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع رغبتنا وقدرتنا على إعادة الأسرى، لكنني لن أخوض في تفاصيل أبعد من ذلك.

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