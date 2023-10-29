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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آمنة: 208 ألف مشروع بـ27.2 مليار جنيه وفرت 1.7 مليون فرصة عمل

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

استعرض اللواء هشام وزير التنمية المحلية، تقريراً عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية"مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر أكتوبر 2023 حيث ساهم في تنفيذ 208,2 ألف مشروع بقروض 27,2 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

يأتي ذلك فى ضوء جهود الدولة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال التوسع فى مبادرة مشروعك لخدمة الشباب.

وأكد اللواء هشام آمنة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لافتاً إلى اهتمام الوزارة دائما بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات بإعتبارهم الأكثر نشاطاً والأكثر عدداً من كل فئات المجتمع و قوة إقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يتم تأهيل العاملين بوحدات مشروعك من خلال الذراع التدريبي للوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، حيث تتضمن الخطة التدريبية الحالية للمركز عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة بمكاتب مشروعك ، مشيرا إلى أنه يتم الاهتمام بتدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" علي أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها "مشروعك" والمفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" في كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى الجمهورية.  
وأوضح وزير التنمية المحلية أن التدريب انعكس بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية في إجمالي قيام مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات، متوقعًا أن ينجز البرنامج خطة مهمة جدًا وهي أن تهتم بالطابع التكنولوجي والطابع التسويقي ، مشدداً على القائمين على "مشروعك" باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

ولفت اللواء هشام آمنة الى  أن "مشروعك"، يهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد"، ومكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز، فضلاً عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وزير التنمية المحلية مشروعك التنمية المحلية هشام امنة فرصة عمل

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