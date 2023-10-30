عضو بـ «ابدأ» يكشف أهمية فعاليات النشاط الصناعي لتطوير القطاع

كشف الدكتور حمد عطوة عضو مبادرة ابدأ، تفاصيل جديدة عن فعاليات النشاط الصناعي لتطوير الصناعة المصرية، مشيرا إلى أنه انطلق برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف حمد عطوة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن الملتقى هذا العام يتضمن عنصر التنمية البشرية وبناء الإنسان، وهو ما يبحث عنه أي مستثمر ينظر إلى مقومات الدولة والتي تتضمن المنشآت والتي تمتلكها مصر بمقومات عالية، والإنسان المصري وهو العامل بكل درجاته ومحفزاته، والصناعات الصغيرة وطرقها.



وتابع الدكتور حمد عطوة عضو مبادرة ابدأ، أن حضر الافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

