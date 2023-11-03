لحظة وصول وزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل.. فيديو

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لـ إسرائيل من أجل بحث آخر التطورات بشأن غزة، وأنه سيقوم بعد ذلك بزيارة لـ الأردن.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية هذه التفاصيل.

وأفادت وكالة فرانس برس بوصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ، اليوم الجمعة، في جولة تركز على إجراءات تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بقصف إسرائيلي على بلدتي علما الشعب والجبين في جنوب لبنان.

كما استشهد شابان فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب الخليل.



