في ذكراها.. معالي زايد كفلت طفلا يتيما لهذا السبب

يوافق اليوم، الأحد 5 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1953، ورحلت عن عالمنا في 10 نوفمبر عام 2014، عن عمر ناهز 61 عامًا.

مواقف بحياة معالي زايد

تزوجت الفنانة معالي زايد مرتين، الأولى كانت من مهندس لكن تم الانفصال بعد ثلاث سنوات، لتتزوج بعدها من الطبيب الذي عالجها من آلام "الزايدة الدودية"، ونشأت بينهما علاقة حب وارتبطت به وتزوجته، ثم انفصلت عنه في عام 1992، لتقرر بعدها عدم الزواج مرة أخرى.

وقالت معالي زايد، في لقاء لها، إنها ليست فأر تجارب للرجال، وحياتها سعيدة من دون رجل، وكانت تكفل طفلًا لعدم إنجابها أولادا.

اللحظات الأخيرة في حياة معالي زايد

وكشفت مهجة زايد، الشقيقة الكبرى لمعالي زايد، في جنازتها، عن حقيقة مرضها وآخر لحظات شقيقتها قبل الرحيل، قائلة في أحد الحوارات الصحفية التي أجريت معها في أثناء الجنازة، إن معالي زايد عرفت حقيقة مرضها قبل أسبوع فقط من رحيلها، موضحة أنها شعرت بآلام حادة في الصدر خلال احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، أي قبل شهر بالضبط من رحيلها.

ولفتت إلى أنه “تم عرضها على كبار الأطباء ليؤكدوا إصابتها بسرطان الرئة، ما جعلنا نذهب بها فورا إلى مستشفى السلام، واستمررت أنا وشقيقنا ملازمين لها حتى لحظاتها الأخيرة”.

وأضافت مهجة زايد، شقيقة الراحلة، أن المرض انتشر بشكل سريع وحدثت لها انتكاسة أدت إلى وفاتها، مشيرة إلى أنه عندما تأكدت معالي من قرب نهايتها بدأت تردد "أنا فرحانة لأني هروح لماما"، وواصلت قائلة: "أصعب لحظة عشتها مع شقيقتي عندما زرتها قبل رحيلها بلحظات وقد توقفت جميع أجهزتها عن العمل".

وأكدت أن "معالي" كانت تحب عملها جدا، وعلى الرغم من قلة أعمالها، إلا أنها كانت تختار أدوارها بعناية ولا تقبل أي عمل تشعر أنه بعيد عن قناعاتها، لافتة إلى أنها كانت تحلم بتجسيد شخصية رائدة العمل النسائي السيدة هدى شعراوي.

وتابعت: "كانت معالي شقيقتي الصغرى المدللة من الجميع وكانت تحب الجميع وتعتز جدا بأصدقائها في الوسط الفني"، لافتة إلى أنها كانت تعتبر أبناء أخواتها أبناءها وتعتبرهم أغلى شيء عندها في الدنيا.