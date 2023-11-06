ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلق الأخضر؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد السلق الأخضر.
تركيبته:
غني بالماء و المعادن خصوصا ًالحديد، الكالسيوم .
وهو غني بفيتامين b
و حمض الفوليك الضروري للحوامل والأجنة
وغني بفيتاميني c . K .
استعمالات و فوائد السلق الطبية:
1. السلق ملين للطبيعة ، يسكن نوبات تشنج الأمعاء، وهي تنتج عن توتر نفسي يزداد مع سوء اﻷحوال الجوية في الخريف ، و عند تناول المأكولات التي تحتوي الحبوب بشكل مستمر مثل العدس ، الفول ، الفاصولياء ، وغيرها.
يطرد السلق الأرياح ، ويمنع الغازات ، يعالج القروح الموجودة بداخل الأمعاء .
2. منعم للجلد و البشرة ، يعالج الورق الجروح و الالتهابات الجلدية عن طريق اﻷكل وعن طريق وضع الورق على الجروح.
3. السلق ينشط الجسم ، يمنع فقر الدم ، بسبب الفيتامينات الموجودة فيه والحديد.
4. يكسر العطش ، منعش لأنه يعيش بالماء و يحتوي على كثير من الماء ، وهو يكثر بالخريف و الشتاء .
5. السلق يمنع التهابات الجهاز البولي ( الكلى والمثانة) .
6. يعالج الصداع و أمراض الشقيقة ، مهدئ نفسي ، يصفي المزاج و يعالج اعتلاله ، يمنع التوتر ، و الضغط النفسي، و القلق.
7. السلق يعالج الأمراض الجلدية مثل البهاق ، و مرض الثعلبة ، عبر أكله وعبر وضعه على الجلد في المنطقة المصابة .