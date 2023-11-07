أبو الغيط لــ"مفوض الأمم المتحدة": يجب إنهاء العنف في غزة

أكد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على وجوب إنهاء العنف فى غزة.

وأضاف تورك في مؤتمر صحفي بجامعة الدول العربية، عقب لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن زيارته تأتي لمصر بعد شهر على مرور الحرب في غزة، لافتا إلى أنه سوف يقوم بزيارة معبر رفح غدا للوقوف على دخول المساعدات.

وتابع أنه من المقرر زيارة المملكة الأردنية الهاشمية الخميس المقبل، لزيادة الجهود الإنسانية لوقف المعاناة الإنسانية لقطاع غزة.

ومن جانبها قالت الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الإجتماعية بجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة أنه تم التأكيد على الثوابت والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أبو غزالة خلال المؤتمر الصحفي الثلاثاء، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية لــ" مفوّض الأمم المتّحدة" وخلال لقاءته عربيا ودولياً على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة دخول مساعدات لقطاع غزة ووجود مرات أمنه لوصولها إلى المدنيين.

وتابعت "أن أبو الغيط شدد على موقف المملكة الأردنية ومصر الثابت لرفض التهجير سواء في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أنه تم التباحث عن دور مفوضية حقوقية الإنسان في حماية الشعب الفلسطيني خاصة أن تلك الأحداث تتزامن مع الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع.

وأوضحت أنه تم التباحث حول المؤتمر الدولي للاجئين الذي سوف يتم تنظيمه في شهر ديسمبر المقبل.