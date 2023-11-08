ميناء دمياط يستقبل ١٠ سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادره عدد 8 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25063 طن تشمل : 1200 طن كسب صويا و 2364 طن جبس معبأ و 7473 طن اسمنت معبأ و 2006 طن رمل و 950 طن ملح معبأ و 5674 طن علف بنجر و 5396 طن بضائع متنوعة.

كما أشار البيان إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 29356 طن تشمل : 10295 طن خردة و 3018 طن حديد و 3700 طن ابلاكاش و 3300 طن ذرة و 9043 طن قمح .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 571 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 339 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4765 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 71113 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 421926 طنًا .

وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2577 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4765 شاحنة .