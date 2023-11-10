المتحدث الرسمي للزمالك يكشف سبب خداع النادي من وكلاء اللاعبين .. وحل الأزمة

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريق الكشافة الذى تم إنشائه من خلال أحمد سليمان سيكون مهمته كل الأمور الفنية التى تخص كرة القدم داخل القلعة البيضاء.

وقال سالم فى تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي عبر قناة نادي الزمالك: "فريق الكشافة سيكون مختص بالناشئين والمديرين الفنيين وايضا اختيار اللاعبين وهذا الأمر سيوفر معلومات فى كل شييء ولن نتخدع مرة أخرى فى الصفقات عن طريق وكلاء اللاعبين".

وأضاف: "الزمالك تعرض للخداع خلال السنوات الماضية بسبب وكلاء اللاعبين واختيار الصفقات وهو الأمر الذى لن يتكرر مرة أخرى بعد إنشاء فريق الكشافة الذى سيتكون من 8 أشخاص".

وأشار الى أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يعمل بشكل منظم فى كافة الملفات الهامة التى تخص النادي فى الفترة الحالية ، ودائما أقوم بالتنسيق مع المجلس قبل الإدلاء بأى تصريحات فى ملف كرة القدم أتحدث مع أحمد سليمان، وملف التسويق هاني بيرزي أو هاني شكري، وبالطبع أتحدث مع كابتن حسين لبيب فى كل شييء تخص النادي".

وأضاف: "الأهم هو أن كل عضو داخل مجلس الإدارة يقوم بإدارة ملف وهو أمر منظم والنادي كان يفتقده على مدار السنوات الأخيرة وهذا الأمر يؤدي إلى النجاح بالطبع، والنادي يمتلك كوادر فى العديد من المناصب داخل الدولة".