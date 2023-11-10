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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحيى الموجي: علاقتي مع عمرو دياب بدأت فى معهد الموسيقى

عمرو دياب
عمرو دياب

كشف الموسيقار يحيى الموجي، عازف الكمان وموزع الموسيقى، تفاصيل علاقته مع المطرب عمرو دياب، لافتا أن بدايتهما كانت في معهد الموسيقى منذ صغرهما.

وأضاف الموجي، خلال حواره مع برنامج “كلام ما بينا” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية منى البحيري، قائلا:"عمرو دياب قبل ما نشتغل عارفني من زمان واشتغلنا سوا في فرقة موسيقية، منوها أنه كان يغني أغاني قديمة لعبد الحليم وأم كلثوم".

 

واستكمل: بدأنا مشوارنا زي مشوار والدي محمد الموجي وعبد الحليم حافظ وهي قدر وصدفة وأصبحنا متواصلين سويا بشكل دائم، مضيفا أنهما واجها فشلا في طريقهما حتى انطلقا وذاع صيتهما.

واختتم: نجحت مع عمرو دياب في ألبومات عودوني، قمرين، ناري، ليالي العمر وغيرهم من الألبومات الموسيقية.

المطرب عمرو دياب الموسيقار يحيى الموجي ام كلثوم صدى البلد عازف الكمان

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