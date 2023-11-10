يحيى الموجي: بدأت ألعب بالعود وأنا عندي 8 سنين| فيديو

قال الموسيقار يحيى الموجي، إنه يعشق الموسيقى منذ طفولته، معقبًا: من صغري والعود قدامي، وأنا وعندي 8 سنين مسكت العود، ولعبت عليه أول أغنيتين في حياتي “للصبر حدود، واسأل روحك”.

وأضاف الموجي، خلال حواره مع برنامج “كلام ما بينا” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية مي البحيري، أن الموهبة فطرة لا تتواجد في الإنسان، وبعد رؤية والده له وشطارته في استخدام العود؛ طالبه بدراسة الكمانجا.

رؤية مستقبلية

وأوضح: والدي رفض فكرة استمراري للعزف على العود، وكانت له رؤية مستقبلية، وتم الاستماع لجميع نصائحه التي أمرني بها