وزير السياحة: توقعات بارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 18 مليونا هذا العام

توقع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن يشهد هذا العام نموا في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وشدد وزير السياحة والآثار- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)- على أنه من المتوقع أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى مصر هذا العام ما يقرب من 17.5 مليون إلى 18 مليون سائح.

وأضاف أن السائح الروسي يأتي في المرتبة الأولى من ناحية أكبر عدد من السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يزور مصر هذا العام أكثر من مليوني سائح روسي.

وأكد أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل تطورا كبيرا، في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة في منطقة العلمين الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي.

وأشار إلى أن هناك طفرة في أعداد السائحين القادمين من ألمانيا، والتي تأتي في المرتبة الثانية بما يقرب من مليون و700 ألف سائح.

ولفت إلى أن التركيز ينصب حاليًا على تنوع المنتج السياحي المصري، مؤكدا مساهته في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.

وفيما يتعلق بأعداد الغرف الفندقية، أشار وزير السياحة إلى أن الزيادة في الطاقة الاستيعابية الفندقية في مصر قد تصل إلى 9 آلاف غرفة جديدة هذا العام.