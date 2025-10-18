قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور
اللواء محمود طلحة: القوة تحفظ السلام والوطن.. ومصر متواجدة في محيط إقليم مضطرب
موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟
ياسر سرور: جهود القاهرة ستستمر لضمان نجاح أي خطوات تهدف لإنهاء الحرب في السودان
ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولة
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
أخبار البلد

وزير السياحة: توقعات بارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 18 مليونا هذا العام

شريف فتحي وزير السياحة والآثار
أ ش أ

توقع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن يشهد هذا العام نموا في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وشدد وزير السياحة والآثار- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)- على أنه من المتوقع أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى مصر هذا العام ما يقرب من 17.5 مليون إلى 18 مليون سائح.

وأضاف أن السائح الروسي يأتي في المرتبة الأولى من ناحية أكبر عدد من السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يزور مصر هذا العام أكثر من مليوني سائح روسي.

وأكد أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل تطورا كبيرا، في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة في منطقة العلمين الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي.

وأشار إلى أن هناك طفرة في أعداد السائحين القادمين من ألمانيا، والتي تأتي في المرتبة الثانية بما يقرب من مليون و700 ألف سائح.

ولفت إلى أن التركيز ينصب حاليًا على تنوع المنتج السياحي المصري، مؤكدا مساهته في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.

وفيما يتعلق بأعداد الغرف الفندقية، أشار وزير السياحة إلى أن الزيادة في الطاقة الاستيعابية الفندقية في مصر قد تصل إلى 9 آلاف غرفة جديدة هذا العام.

وزير السياحة ارتفاع أعداد السائحين 18 مليون سائح حركة السياحة

