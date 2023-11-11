3 مرات عناية المركزة.. أول ظهور لفاتن الحلو بعد خروجها من المستشفى

تشهد حالة الفنانة فاتن الحلو سيدة السيرك المصري الاوروبي تحسنا طفيفا بعد ما مرت به من صعوبات حيث تعرضت لوعكة صحية شديدة دخلت على أثرها العناية المركزة ثلاث مرات.

فاتن الحلو

بدأت فاتن الحلو تتعافى وغادرت المستشفى منذ يومين الى منزلها بعد ان استقرت حالتها نسبيا تمهيدا لعودتها لاجراء مسح ذرى على البنكرياس.

وقالت فاتن الحلو فى بيان صحفى : كل الشكر لدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية على وقوفه بجانبى فور علمه بحالتى الصحية وكان متواصل معى ومع اسرتى ونسق مع مدير المستشفى دخولى الفورى ولم يتركني لحظة وكذلك الفنانة نهال عنبر وأسرتى وشقيقتى التى لم تفارقنى لحظة وبناتى وأحفادى وكل أهلي وعائلتى وجمهورى الذين تواصلوا معى عبر صفحتى على وسائل التواصل الاجتماعى والصحفيين وجمهورى العزيز الذى أرجو منه الدعاء بظهر الغيب لأن محبتهم ودعواتهم هي الباقيه.

فاتن الحلو

وكشفت مدربة الأسود فاتن الحلو عن دخولها العناية المركزة مرة أخرى، وذلك في الساعات القليلة الماضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت فاتن الحلو عبر حسابها على فيس بوك :" دعواتكم ليا بالشفاء العاجل اتحجزت تاني في العناية المركزة".

وكشفت الفنانة فاتن الحلو مالكة السيرك المصري الأوروبي ومدربة الأسود الشهيرة، عن تعرضها لوعكة صحية أدت إلى احتجازها داخل المستشفى لمدة 12 يومًا.

ونشرت فاتن الحلو عدة صور وثقت من خلالها زيارة زملائها وأصدقائها في المستشفى، وكان على رأسهم نقيب أشرف زكي، وحرصت على توجيه رسالة شكر لهم، قائلة: «يارب اشفيني وكن معي ألف شكر لكل الناس الغالية زى نقيبي المحترم الدكتور أشرف زكى اللي بيكون أول إنسان يسأل عليه ربنا يبارك فيك».

وأضافت: «وبشكر كل أسرتي الغاليين على تعبتهم معايا في المستشفى 12 يوم في الرعاية والله كنت بموت والحمد لله على كل شي، وشكر خاص لجميع الأطباء وطاقم التمريض على رعايتهم لي.. يارب تمم شفايا على خير يارب أرجو الدعاء من حبايبي».