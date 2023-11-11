قيادي بحزب أبناء مصر: كلمة الرئيس بالقمة العربية معبرة عن الإرادة القوية للدولة

أشاد الدكتور هاني الشيخ، مساعد الأمين العام لشئون الاتصال السياسي بحزب أبناء مصر، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية بالرياض، مشيرا إلى أنها تأتي انطلاقا من المسئولية الوطنية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأشقاء العرب.

وأكد الشيخ، فى بيان له أن كلمة الرئيس السيسي جاءت واضحة المعالم، وتحمل الكثير من الرسائل القوية التي تستوجب وقف العدوان الصهيوني علي الفلسطينيين، وتنادي بحل الدولتين؛ حتى يعم السلام في المنطقة، لأن الكيان الصهيوني فعل الكثير من جرائم الحرب بحق الأطفال والنساء، ولا بد من وقفة قوية تضمن للفلسطينيين حقهم في الحفاظ علي استقلاليتهم.

وأوضح الشيخ بأن مصر ترفض تماما تهجير الفلسطينيين لأي دولة أخرى، ولا يوجد وطن بديل سوى وطنهم الحالي، حيث أن المحاولات المستميتة من إسرائيل بتهجير الفلسطينيين؛ باءت بالفشل.

ونوه القيادي بحزب أبناء مصر بأن إرادة المصريين تعبر عنها قيادة سياسية واعية، تتمثل في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي قادرة على لم الشمل العربي، والتنديد بجرائم إسرائيل.

وقال الشيخ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن إرادة المصريين، وأكد على الدور المصري الريادي والتاريخي والمحوري لدعم ومؤازرة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمة؛ تحركت على مستويات متعددة، فضلا عن التحركات المكثفة؛ لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويجب على الجميع التكاتف؛ لإحياء القضية الفلسطينية، والتنديد بالمجازر الصهيونية تجاه الأشقاء بفلسطين.