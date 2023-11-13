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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

"الاصطفاف والدفاعُ عن الأوطانِ" .. ندوة لخريجي الأزهر بالمنيا

ندوة لخريجي الأزهر
ندوة لخريجي الأزهر بالمنيا

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنيا، ندوة توعوية بمعهد ديرمواس الثانوي الأزهري، بحضور أحمد نوح - أمين عام فرع المنظمة بالمنيا، وفضيلة الشيخ نصر الدين محمد - عضو المنظمة، أ.حمدي عبدالحميد عضو المنظمة، الشيخ أحمد محمد أحمد - مدير إدارة ديرمواس الأزهرية، فضيلة الشيخ مصطفى حسن - شيخ معهد الثانوي.

"الاصطفاف والدفاعُ عن الأوطانِ" ندوة لخريجي الأزهر بالمنيا

أكد المشاركون بالندوة على أن الاصطفاف والدفاع عن الوطن هو بمثابة التعبير الصريح عن حبّ الوطنِ فهو غريزةٌ فطريةٌ في جميعِ الكائناتِ الحيةِ، من إنسانٍ وحيوانٍ وطيرٍ، بل إنَّ بعضَ المخلوقاتِ إذا تمَّ نقلُهَا عن موطنِهَا الأصليِّ فإنَّها تموتُ، لذلك كان مِن حقِّ الوطنِ علينا أنْ نحبَّهُ، وهذا ما أعلنهُ النبيُّ ﷺ وهو يتركُ مكةَ تركًا مؤقتًا، وقال سيدنا  رسولَ اللهِ ﷺ وهو واقفٌ على راحلتِهِ بالحَزْوَرَة مِنْ مَكَّةَ يَقُول: “وَالله إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرضِ اللهِ وَأحَبُّ أرْضِ اللهِ إِلىَ اللهِ، وَلَوْلاَ أنِّي أخْرِجْتُ مِنْكِ مَاَ خَرَجْتُ”.

وأشاروا في كلماتهم إلى إنَّ الإسلامَ أوجبَ علي الإنسانِ الحفاظَ على وطنهِ، وشرعَ الجهادَ مِن أجلِ الدفاعِ عن العقيدةِ والوطنِ، ودعَا إلي حمايةِ الوطنِ مِن أعدائهِ، ومِمَّن يريدونَهُ بسوءٍ. 

ودعوا خلال الندوة إلى الحفاظِ على معالمِ الوطن وآثارهِ ومنشآتهِ العامةِ والخاصةِ، والحفاظِ على مياهِ نيلهِ التي تربيت عليها الأجيال ورويت منها أكبادهم، وبضرورةعدمِ الإفسادِ في أرضهِ، أو تخريبهِ وتدميرهِ، والوقوف بجانب جنودهِ وحراسهِ الذين يسهرونَ ليلَهُم في حراسة الشعب وحراسةِ أراضيهم.

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مجلة نور تشارك الأطفال في سلسلة عروض مسرحية «طائر الشمعدان» بالمدارس اليمنية في القاهرة والجيزة

شاركت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في سلسلة العروض المسرحية تحت عنوان «طائر الشمعدان» المستوحاة من التراث الشعبي اليمني في عدد من المدارس اليمنية في محافظتي القاهرة والجيزة، بمشاركة 1500 طالب وطالبة من المراحل التمهيدية والابتدائية؛ بهدف تعزيز القيم الأخلاقية والتربوية كقيم المساعدة والتعاون وحب الجار وحفظ الامانة وغيرها من القيم الحميدة، قدم العمل للمسرح المخرج المسرحي اليمني صدام العدلة.

وقامت مجلة نور بتوزيع مجموعة  من المجلات على الأطفال الذين شاهدو العرض؛ بهدف ربط الأطفال بالقراءة خارج إطار المنهج المدرسي.

يعد هذا العمل الأول من نوعه بتنفيذ فريق يمني استهدف أبناء الجالية اليمنية برعاية مؤسسة العمل للأمل ومؤسسة لايت فور ميديا والذي لقي استحسانا وترحيبا كبيرين من قبل الأطفال وإدارات المدارس اليمنية.

الأزهر خريجي الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنيا معهد ديرمواس الثانوي مجلة نور طائر الشمعدان

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