ابن الأزهر.. معلومات لا تعرفها عن هاني عتيبة بعد انتتخابه رئيسًا للكلية الملكية بجلاسكو

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الدكتور هاني عتيبة، خريج كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة دفعة عام 1979م؛ لاختياره عن طريق الانتخاب الحر رئيسًا للكلية الملكية للأطباء بجلاسكو إسكتلندا في المملكة المتحدة.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بهذا الاختيار المشرف الذي يعزز ويرفع مكانة وتصنيف جامعة الأزهر على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذا الاختيار المشرف الذي صادف أهله يعد وسامًا يضاف إلى أوسمة الجامعة، لا سيما بعد فوز الدكتور أسامة عبد الحي، أستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية طب بنين القاهرة السابق، بمنصب نقيب أطباء مصر الشهر الماضي.

جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وحصلت على شهادة تجديد الاعتماد.

طبيب أزهري يتولى رئاسة الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو

كان فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هنأ عبر اتصال هاتفي، الدكتور هاني عتيبة، ‏ابن كلية الطب بجامعة الأزهر، بمناسبة توليه منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، ‏كأول طبيب مصري أزهري، يتولى رئاسة هذه الكلية العريقة التي يمتد تاريخها لأكثر من 425 عامًا.‏

وأشاد فضيلته خلال اتصاله بالدكتور هاني عتيبة، بهذا الإنجاز العلمي التاريخي قائلًا: «تشرف الكلية الملكية ‏للأطباء والجراحين بجلاسكو بتوليكم هذا المنصب الرفيع، فأنتم وبلا شك تمثلون إضافة كبيرة بما تمتلكونه ‏من خبرات كبيرة وقدرات عالمية، تؤهلكم لقيادة هذا المعهد العلمي التاريخي العريق نحو آفاق أوسع من ‏النجاح والازدهار».‏

كان الدكتور هاني عتيبة قد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر الشريف في العام ‏‏1979م، وعين بعدها نائبًا في قسم القلب بكلية طب الأزهر، ثم حصل بعدها على درجة الماجستير من ‏الكلية ذاتها سنة 1983م، ليسافر بعدها في بعثة علمية إلى المملكة المتحدة لنيل درجة الدكتوراة، ‏ويتخصص في أمراض القلب التداخلية، ويبدأ بعدها عمله بالكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، ‏حتى صار أحد أبرز استشارييّ أمراض القلب التداخلية فيها، حتى عُين رئيسًا لها، كأول طبيب مصري ‏وعربي يتولى هذا المنصب.‏

وتعد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو واحدة من أهم كليات الطب في العالم، وتتم عملية اختيار ‏رئيسها عن طريق الانتخاب العالمي من جميع كليات الطب في كل دول العالم، وهو ما يجعل من اختيار ‏طبيب مصري أزهري لهذا المنصب الرفيع، خير دليل على ما يمتلكه المصري من إمكانات هائلة وقدرات ‏تؤهله لتولي أرفع المناصب في كبريات المنظمات والمؤسسات الدولية، وفي جميع المجالات.‏