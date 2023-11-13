بسبب فصل الشتاء.. تفاصيل تعرض مريم فخر الدين لحادث خطير

تعرضت الفنانة مريم فخر الدين، لحادث مأساوي في أحد فصول الشتاء، كاد أن يؤدي بحياتها، حيث أن فصل الشتاء من الفصول التي لا يحبها أهل الفن، بسبب سقوط الأمطار، وتقلبات الطقس، والرياح الشديدة التي تحمل الأتربة، وهناك الكثير من الحوادث في هذا الفصل كان بعضها قد يؤدي بحياة الفنانين، ونظرا لأن عملهم يقتضي منهم الخروج في أي جو والسفر رغم كل شيء، لكنهم عانوا كثيرا بسبب هذا الفصل.

تفاصيل أخطر حادث لمريم فخر الدين

وكشفت مذكرات مريم فخر الدين ، التي جاءت بعنوان «أميرة الشاشة مريم فخر الدين»، عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له في فصل الشتاء.

وتقول: «دعتني صديقة ليست من الوسط الفني لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الفيوم، فاشترطت عليها أن تبدأ رحلتنا بعد منتصف الليل حتى أنتهي من عملي في الإستوديو، وفي الموعد المحدد مرت علي بسيارتها وانطلقنا إلى الفيوم».

وأكملت مريم فخر الدين: «وبينما نحن في الطريق انهالت الأمطار بغزارة وتعثرت السيارة في الطريق، وانحرفت إلى جانبه حيث اختلطت الرمال بالأوحال، وحاولت صديقتي أن تشق الطريق وسط الوحل ، ولكن حدث فجأة أن دارت عجلة القيادة بسرعة ولم نشعر إلا وقد انقلبت السيارة بنا على جانبها، صرخنا ونحن نتخيل أن الموت قد اقترب منا، ولكن لم يحدث لأي منا اي إصابة، فجاهدنا حتى خرجنا من السيارة لنقف تحت المطر الغزير، ونسمع عويل الذئاب من حولنا، وتملك الخوف منا ولكني في قرارة نفسي كنت مطمئنة إلى أن كل شئ سيمر بسلام».

انقلاب سيارة مريم فخر الدين

وأوضحت مريم فخر الدين: «كانت صديقتي في حالة يرثى لها فرحت أحاول التسرية عنها وأخذنا نضحك حتى أقبلت سيارة، فأشعلنا عودا من الثقاب ليلمحنا من فيها، وفعلا توقفت السيارة وركبنا فيها إلى الفيوم».

وأنهت مريم فخر الدين: «وصلنا بالفعل إلى الفيوم وقضينا ليلتنا نفكر فيما حدث لنا، وفي الصباح الباكر تواصلت صديقتي مع ميكانيكي وأقنعته بأن يسافر معنا إلى حيث السيارة التي تركناها بالأمس، وعدنا بالفعل إلى سيارة صديقتي ورجعنا بها للفيوم».

مريم فخر الدين، ممثلة مصرية لقّبت بـحسناء الشاشة، ولدت بمدينة الفيوم لأب مصري وأم مجرية وهي الأخت الكبرى للفنان يوسف فخر الدين، بدأت بالتمثيل بالصدفة عندما تعاقد معها المصور عبده نصر والمخرج أحمد بدرخان على التمثيل في أول أفلامها ليلة غرام، ثم واصلت مسيرتها السينمائية، وتعتبر صاحبة الرقم القياسي في عدد البطولات حيث قامت ببطولة أربعمائة فيلم، وإلى جانب التمثيل أنتجت أيضا 9 أفلام، حصلت على عدة جوائز، أولها الجائزة الأولى في التمثيل عن دورها في فيلم لا أنام، ونالت حوالي 500 شهادة تقدير وجدارة من جهات فنية عديدة.