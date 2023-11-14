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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. للطلاب الوافدين.. اعرف إزاي تسجل في منصة ادرس في مصر.. احتفالية كلية الطب جامعة عين شمس باليوم العالمي لمرض السكري

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


جامعة حلوان تبدء برانامج تدريبي  اللغة الإنجليزية للطلاب

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن بدء دورة اللغة الانجليزية التأهيلية Orientation لاختبار اللغة الإنجليزية الأكاديمي".


اليوم..انتهاء معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس

تواصل جامعة عين شمس فاعليات معرض تسويق منتجات الكليات بالجامعة فى الفترة من ١٣: ١٤ من نوفمبر الجارى.


إحتفالية كلية الطب جامعة عين شمس باليوم العالمى لمرض السكرى

تنظم كلية الطب جامعة عين شمس اليوم الثلاثاء فعاليات للتوعية بمرض السكرى  تبدأ بجولة المشي في حديقه العرب المحمدي الساعة ٣٠: ٨ صباحاً ثم تستكمل الفعاليات بندوة توعوية في مدرج البنهاوي من الساعة ١٠ صباحاً.


للطلاب الوافدين .. اعرف ازاي تسجل في منصة ادرس في مصر

اعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن خطوات التسجيل للطلاب الوافدبن عبر منصة ادرس في مصر :

 

أورانوس في أقرب نقطة له من الأرض الآن .. فرصة مثالية لمشاهدته

نشهد الآن وصول كوكب أورانوس والذي يعرف بأنه ( إله السماء) في أقرب نقطة له من الأرض، وقرصه مضاء بالكامل بنور الشمس، وهو أفضل وقت لرصده خلال العام، فى ظاهرة فريدة ينتظرها ويترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

 

مركز التعليم المدمج يعلن تسليم إفادات النجاح لهذه البرامج | تفاصيل

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، تسليم إفادات النجاح الخاصة بدفعة تخرج دور يوليو 2023 لجميع البرامج بنظام التعليم المدمج عدا برنامج اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

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