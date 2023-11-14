أورانوس في أقرب نقطة له من الأرض الآن .. فرصة مثالية لمشاهدته

نشهد الآن وصول كوكب أورانوس والذي يعرف بأنه ( إله السماء) في أقرب نقطة له من الأرض، وقرصه مضاء بالكامل بنور الشمس، وهو أفضل وقت لرصده خلال العام، فى ظاهرة فريدة ينتظرها ويترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

أورانوس في أقرب نقطة له من الأرض

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، إن كوكب أورانوس المميز بلونه الأزرق والأخضر في أقرب نقطة له من الأرض، حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، فيكون مرئيا طوال الليل وأكثر إشراقا من أي وقت آخر في السنة.

وأوضح تادرس، أن هذا هو أفضل وقت لرصد وتصوير كوكب أورانوس، علما بأنه لا يُرى بالعين المجردة ، ولذلك يستلزم الأمر استخدام تلسكوب متوسط الحجم، علما بأن أورانوس يظهر كنقطة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبير منها فقط.

وأكد أستاذ الفلك، أن ظهور كوكب أورانوس وجميع الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

ونوه، بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطرة على عين الإنسان، لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.

وأشار رئيس قسم الفلك السابق، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وظاهرة تقابل أورانوس تحدث كلما مرت الأرض بين الشمس والكوكب، ويجب التوضيح أن المقصود بأن أورانوس في أقرب مسافة من الأرض هو بحسب المعايير الفلكية فقط، فهو يبعد فعلياً 2.8 مليار كيلومتر من كوكبنا، ما يعني أن أورانوس لا يزال بعيداً.

كوكب أورانوس إله السماء

أورانوس هو الكوكب السابع فى ترتيب المجموعة الشمسية، ويبلغ حجم كوكب أورانوس 60 ضعفا من حجم الأرض، ومن الأشياء الغريبة لدى أورانوس أنه يميل على جانبه بميل محورى يبلغ 98 درجة، لذا غالبًا ما يوصف بأنه "يدور حول الشمس على جانبه".

ويعد كوكب أورانوس أول كوكب اكتشف في العصر الحديث، وتم اكتشافه من قبل ويليام هيرشل، وذلك أثناء بحثه في السماء باستخدام التلسكوب في الثالث عشر من شهر مارس لعام 1781م.

وقد أراد تسميته جرجيوم سيدوس (Georgium Sidus) تيمناً بالملك جورج الثالث، ولكن تمت تسميته بـ أورانوس.

سُمي بذلك نسبة إلى الإله اليوناني ( Uranus ) ويجدر بنا ذكر أن هذا الكوكب لم يكن معروفاً لدى الحضارات القديمة ، ولا يوجد لكوكب أورانوس اسم أصلي في اللغة العربية، وهو الكوكب الوحيد الذي سمي نسبة إلى إله يوناني بدلا من إله روماني.

وعلى جانب آخر كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، سبق أن قال إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى بأن هلال شهر جمادى الأولى سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:29 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من ربيع الآخـر 1445هـ الموافق 13/11/2023م (يوم الرؤية).

• ويلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

• ويغرب القمر قبل غروب الشمس بـدقيقتين في مكة المكرمة و 5 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 6 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 11 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يمكث القمر فيهما 8 و 6 دقائق على الترتيب.

• وبذلك يكون يوم الثلاثاء 14/11/2023 م هو المتمم لشهـر ربيـع الآخر 1445هـ.

• وبذلك تكون غرة شهر جمادى الأولى 1445هـ فلكياً يوم الأربعاء 15/11/2023م.

على جانب آخر ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومعهد التركيب والميكانيكا الصخرية التشيكي، ندوة علمية داخل مرصد حلوان.

وتقام الندوة العلمية، يوم الأربعاء 15 نوفمبر، في قاعة مدور داخل مرصد حلوان.

وتأتي الندوة العلمية في إطار التعاون العلمي بين المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ومعهد التركيب والميكانيكا الصخرية بالتشيك.

وعلى جانب آخر، نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورشة عمل تحت عنوان "التكنولوجيا المُتقدمة في الحد من الكوارث الطبيعية"، بالتعاون مع إدارة الزلازل المركزية بدولة الصين، برئاسة الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والمنسق العام لتمثيل مصر لإدارة المخاطر الزلزالية ضمن مبادرة الحزام والطريق، بحضور يين تشاومين مدير إدارة الزلازل الصينية، ولو تشون شنج نائب السفير الصيني بمصر، وبمشاركة لفيف من الأساتذة والباحثين المُختصين من الجانبين الصيني والمصري.

وأوضح الدكتور جاد القاضي أن تنظيم ورشة العمل؛ يأتي في إطار تعميق أواصر التعاون العلمي بين الجانبين من خلال زيادة مجالات التعاون المصرية الصينية الممتدة منذ سنوات طويلة، موضحًا أن ذلك التعاون ظهر جليًا في السنوات الأخيرة، من خلال عضوية مصر في مبادرة الحزام والطريق؛ لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بتخفيف حدة الكوارث.

وفي بداية ورشة العمل، رحب الدكتور جاد القاضي بنائب السفير الصيني، ومدير إدارة الزلازل الصينية، الذي أوضح بدوره أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من كوارث المخاطر الطبيعية.

وأشار إلى أن الورشة تناولت عدة جلسات عن مخاطر الزلازل، ونبذة عن نظام المراقبة الوطني والتعاون الإقليمي، من خلال المركز الإفريقي لإدارة المخاطر الطبيعية الذي يستضيفه المعهد (ADMIR)؛ للنهوض بأبحاث التخفيف من آثار الكوارث في إفريقيا والتنبؤ بالزلازل باستخدام الذكاء الاصطناعي والإنذار المبكر والإبلاغ السريع عن الزلازل في الصين وتقييم المخاطر الزلزالية في مصر، فضلًا عن تناول الموضوعات الخاصة بالنشاط الزلزالي الأخير والبعثة العلمية إلى تركيا لعام 2023، وتشوه القشرة الأرضية المُرتبط بالزلازل الأخيرة في تركيا.