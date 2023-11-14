اليوم.. احتفالية كلية الطب جامعة عين شمس باليوم العالمي لمرض السكري

تنظم كلية الطب جامعة عين شمس اليوم الثلاثاء فعاليات للتوعية بمرض السكرى تبدأ بجولة المشي في حديقه العرب المحمدي الساعة ٣٠: ٨ صباحاً ثم تستكمل الفعاليات بندوة توعوية في مدرج البنهاوي من الساعة ١٠ صباحاً.

كلية الطب جامعة عين شمس

وذلك في إطار الإحتفالية باليوم العالمي للسكرى الموافق 14 نوفمبر 2023، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الصحى لمرضى السكر والكشف المبكر والتوعية بالمرض والوقاية من مضاعفاته.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور على الأنور عميد كلية الطب والدكتور هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتناقش الندوة تسليط الضوء على التغذية الصحية و أهمية الرياضة لمرضى السكر.

وعلى هامش الإحتفالية سوف يتم إجراء فحوصات مجانية بأحدث الأجهزة لمستوى السكر العشوائي والتراكمي في الدم، ضغط الدم ، الدهون والوزن.

وكان قد نظمت وحدة الإبتكار وريادة الأعمال I hub بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ، بالتعاون مع نادي الإبتكار بجامعة عين شمس ندوة تعريفية لنادي الابتكار الطلابي iclub لنقل رؤية وأهداف النادي لطلاب الكلية و دوره في نشر ثقافة ريادة الأعمال.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ،الدكتورة أماني أسامة كامل عميد كلية الصيدلة، وتحت اشراف الدكتورة ريحاب عثمان وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم و الطلاب و بتنسيق الدكتورة شيريهان جلال المدير الأكاديمي لوحدة الابتكار وريادة الأعمال بالكلية ihub .

و قد حاضر بالندوة الدكتور إسلام عدلي مدير النشاط الطلابي بمركز الإبتكار وريادة الأعمال ASU-IHub ومدير مشروع نوادي الابتكار ASU-I Club حيث تم التعريف بنادي الابتكار الطلابي مع عرض نماذج من النجاحات التي ساهم فيها نادي الإبتكار لبعض الطلاب بجامعة عين شمس.

كما أكد أن مركز الابتكار IHUB يقدم الدعم للمشاريع والأفكار الجديدة من خلال التركيز على كيفية تحويل الفكرةإلى مشروع ريادي ذا قدرة تنافسية في سوق العمل، وتحقيق التداخل بين مختلف التخصصات العلمية وتكوين فرق عمل بين الطلاب مما ينعكس على توليد مشروعات ريادية جديدة.

كما استعرض آخر شراكة بين جامعة عين شمس وجامعة برلين التقنية بألمانيا

لتساعد في تأهيل مجتمع رواد الأعمال بالجامعة من خلال أنشطة مختلفة أهمها المدرسة الصيفية بألمانيا والشتوية بمصر لينتهي البرنامج بإطلاق Micro Credential MBA ‎.

و قد شارك في الندوة ا. انجي زكريا محمود محمد منسق مشاريع نوادي الابتكار بجامعة عين شمس و ممثلون من بنك مصر لتعريف الطلاب بخدمات البنك التي تدعم أفكارهم لتنفيذ المشروعات.

وأنهى معرض المنتجات المصرية الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس نشاطه، اليوم، بعد نجاح استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع متصلة برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد.

أقيم المعرض بحرم كلية الألسن برعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، حيث بدأ معرض المنتجات المصرية فى استقبال رواده فى ٢٢ أكتوبر الماضى واستمر حتى ١٢ من نوفمبر الجارى، وشارك في المعرض عدد من الشركات المصرية التى قدمت منتجاتها المتنوعة بأسعار خاصة.

وشهد المعرض إقبالا كبيرا من طلاب وطالبات الجامعة والعاملين، وأشاد العارضون بتنظيم المعرض وجهود القائمين عليه.

وقد أهدى اللواء حسام الشربيني، اليوم، عدد من الشراكات المشاركة شهادات شكر وتقدير لتواجدهم المميز بالمعرض.