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رئيس التحرير
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تعليم

كيف يمكن تطوير بيئة مدرسية جاذبة للطلاب ومحفزة للحضور؟.. خبير تعليم يجيب

كيف يمكن تطوير بيئة
كيف يمكن تطوير بيئة مدرسية جاذبة للطلاب

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس سابقًا، الخبير التربوي، على أن ظاهرة الغياب المستمر للتلاميذ في المدارس المصرية أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا يعاني منه المجتمع المصري، مشددًا على ضرورة التفاعل الجاد من قبل الجهات المعنية في تنفيذ القرارات المصيرية الصادرة بشأن هذه الظاهرة.

الانضباط المدرسي 

وأشار عميد كلية التربية جامعة عين شمس سابقًا، إلى أن التهديدات بالفصل لم تكن كافية للحد من ظاهرة الغياب، وأن هناك حاجة ماسة إلى تكثيف الإجراءات وتبني استراتيجيات فعالة لمواجهة هذا التحدي، حيث يعتبر الانضباط المدرسي الأساس الذي يحدد تفوق الطالب وتكوين شخصيته المستقبلية، ولهذا يعد تأكيد القوانين والانظباط في المدرسة أمرًا حيويًا.

تحسين الانضباط خطوة نحو مستقبل تعليمي أفضل

وتابع: “وبينما لا تزال التهديدات بالفصل مستمرة، ينبغي توسيع النطاق واستخدام سبل متعددة للتصدي لهذه القضية، وقد يكون التركيز على تفعيل الدور الاجتماعي للمدرسة وتحفيز الطلاب بشكل إيجابي من خلال برامج تحفيز وتقدير، ذلك يمكن أن يساهم في تعزيز الانضباط المدرسي”.

وأوضح الدكتور ماجد أبو العينين، أن الانضباط المدرسي يعتبر الحجر الأساسي الذي يرتكب عليه بناء شخصية الطالب المستقبلية، مشيراً إلى أن تحقيق التفوق لا يعتمد فقط على الأداء الأكاديمي، بل يتضمن أيضًا تطوير قيم وأخلاقيات الانضباط والمسؤولية.

وشدد عميد كلية التربية جامعة عين شمس سابقًا، علي ضرورة أن ينبغي للسلطات التعليمية أن تتخذ إجراءات إيجابية لتحسين بيئة المدرسة وجعلها مكانًا يشجع على التفاعل الإيجابي والحضور الدائم، ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير مرافق مدرسية جاذبة، وتحفيز المعلمين على استخدام أساليب تدريس مبتكرة تجعل الدراسة مثيرة وملهمة.

مفهوم الانضباط المدرسي

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين أن مفهوم الانضباط المدرسي يمتد إلى العديد من الجوانب، بما في ذلك الأنشطة المدرسية والنشاطات الاجتماعية داخل المدرسة، ويجب على وزارة التربية والتعليم التركيز على تعزيز هذه الأنشطة لجعل المدرسة مكانًا مثيرًا وجاذبًا للطلاب.

وأكد الخبير التربوي، على أهمية تطوير أساليب التدريس والتعلم لجعل العملية التعليمية أكثر جاذبية وفعالية. يجب على المعلمين توظيف أساليب مبتكرة واستخدام التكنولوجيا في التدريس لجذب انتباه الطلاب وتحفيزهم للمشاركة الفعّالة في الدراسة.

الطريق إلى مستقبل تعليمي أفضل

وقال عميد كلية التربية جامعة عين شمس سابقًا، إن مصر تحتاج إلى استراتيجيات متكاملة لمواجهة تحديات الانضباط المدرسي وضمان تحفيز الطلاب للحضور المستمر، حيث ينبغي تحسين بيئة المدرسة لتكون مكانًا يشجع على التعلم والتفاعل الإيجابي.

في النهاية، اختتم الخبير التربوي، قائلاً إن تعزيز الانضباط المدرسي وتحسين التفاعل بين المعلمين والطلاب يظل تحديًا رئيسيًا، ومن خلال تكامل الجهود بين الأسرة والمدرسة والسلطات التعليمية، يمكن تحقيق بيئة تعلم صحية وفعالة تسهم في تحسين جودة التعليم وتطوير مستقبل مصر التعليمي، موضحًا أن تحقيق التوازن بين الأنشطة المدرسية والأنشطة الأكاديمية جزءًا رئيسيًا في بناء مستقبل تعليمي أفضل في مصر.

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