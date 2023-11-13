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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تعليم: تطوير مهارات المعلمين عنصر أساسي لتحقيق الانضباط المدرسي

تطوير مهارات المعلمين
تطوير مهارات المعلمين عنصر أساسي لتحقيق الانضباط المدرسي

أعلن الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، عن إطلاق وزارة التربية والتعليم في مصر خطة شاملة لتطوير نظام التعليم، بهدف استعادة دور المدرسة كمركز لتربية وتعليم الطلاب وضمان استمرارية العملية التعليمية بشكل منظم ومنضبط، ويشمل ذلك تفعيل إجراءات الانضباط المدرسي واستخدام وسائل التحفيز والمكافآت، بالإضافة إلى تنفيذ نظام غياب إلكتروني.

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محفزات للحضور المدرسي

وأكد الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مشكلة الغياب في المدارس تحظى بالاهتمام الجاد من قبل الوزارة، وأن الحلول تتنوع بما يضمن عودة الانضباط إلى العملية التعليمية، وتشمل هذه الحلول ربط الطلاب بالمدرسة وتفعيل الغياب الإلكتروني كأداة فعالة لمتابعة تحضير الطلاب ومشاركتهم اليومية.

 

التحفيز والأنشطة الطلابية

وأوضح الخبير التربوي، أن الأنشطة المدرسية والتحفيز تعتبر جزءًا أساسيًا من الخطة الشاملة، حيث يهدف هذا الجانب من الخطة إلى تحفيز الطلاب وجعل المدرسة مكانًا جاذبًا، ويتضمن ذلك دعم مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية داخل المدرسة، ويتمثل الهدف في توفير بيئة محفزة تجعل الطلاب يتطلعون إلى حضور المدرسة يوميًا.

 

تطوير مهارات المعلمين عنصر أساسي لتحقيق الانضباط

وشدد الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية تطوير مهارات المعلمين، حيث يجب على المعلمين توظيف أساليب تدريس حديثة واستخدام التكنولوجيا لجعل الدرس مثيرًا وجذابًا، ويشمل ذلك التركيز على التفاعل الإيجابي مع الطلاب وتحفيزهم للمشاركة الفعّالة في الدراسة.

 

خطوة نحو مستقبل تعليمي أفضل

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن هذه الخطة تعكس التفاني في تحسين العملية التعليمية في مصر، موضحً أن تحقيق الانضباط المدرسي يمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل تعليمي أفضل، حيث يكون الطلاب ملهمين ومحفزين للتفوق الأكاديمي.

 

إشباع احتياجات الطلاب بالمدارس

وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن إذا تمكنت المدرسة من إشباع احتياجات الطلاب بالمدارس والتزام الطالب بالانضباط وحضوره المدرسي فنحن أمام عملية تعليمية سليمة دون جدال، لانها سوف تمكنه من تحقيق صورة أفضل للنجاح والاستعداد الفعال للامتحان وعدم احتياجه للدروس الخصوصية.

 

ولفت الخبير التربوي، إلى أن الانضباط المدرسي يساعد علي تقوية القدرات العقلية لدى الطالب حيث تعمل على تعزيز الذكاء والانتباه والاستفادة من معلميه، وعدم التغيب يمكن الطالب من النقاش وفهم جميع المواد وتنمية شخصية الطالب وقدرته على التعامل والتواصل مع كافة المراحل العمرية، وتكوين قدوة ومثال يحتذى الطالب من خلال حضوره للمدرسة وفهمه لسبل التواصل مع معلميه.

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