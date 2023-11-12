اليوم.. ختام معرض المنتجات المصرية في جامعة عين شمس

يواصل قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس معرض المنتجات المصرية بالحرم "ب" .

جامعة عين شمس

ونظراً للنجاح الذى شهده معرض المنتجات المصرية بالحرم الرئيسى واقبال الطلاب والعاملين على شراء المنتج الوطنى تم إقامة المعرض ذاته بحرم كلية الألسن ليقدم منتجاته حتى اليوم، 12 من نوفمبر، مع تقديم خصومات خاصة بالمعرض .

ويأتي وذلك برعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة و نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف عام اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي سياق آخر، كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد استعرض تقريرًا مقدمًا حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، الذي عُقد برحاب جامعة بنها فرع مدينة العبور، بحضور الدكتور .ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وقدم الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الشكر لجامعة بنها على استضافتها فعاليات الاجتماع، متمنيًا لها المزيد من التقدم والرقي.

وهنأ المجلس عدد من القيادات الجامعية، منهم الدكتور إلهامي ترابيس لتوليه منصب رئيس جامعة دمنهور، والدكتور محمد ضياء زين العابدين لتوليه منصب رئيس جامعة عين شمس، وتكليف الدكتور علي عبدالمحسن عميد كلية الطب بالقيام بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالمقصود عبدالقادر عميد كلية العلوم للقيام بعمل نائب رئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب، ود.عزالدين حسيني وكيل كلية التربية الرياضية قائم بأعمال نائب رئيس جامعة السويس لشون التعليم والطلاب، كما هنأ المجلس الدكتور كريم همام لتكليفه بمهام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية متمنيًا لهم المزيد من التقدم والازدهار.

واستمع المجلس إلى العرض المقدم من المهندسة سماح صالح مسئول ملف التنمية المستدامة بوزارة البيئة، حيث استعرضت خطة تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" والمزمع من خلالها توزيع 500 دراجة هوائية علي طلاب الجامعات وعمل أنشطة رياضية (ماراثون جري– ماراثون بالدراجات) وأنشطة توعية (التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء– التغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية– المحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة) وذلك خلال الفترة من شهر يناير حتي شهر مارس 2024.

واستعرض المجلس تقريرًا مقدمًا من د. منى هجرس أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات عن مبادرة تعميم اللغة الألمانية بالجامعات المصرية، وبخاصة في كليات (الطب والهندسة) تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، والتي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لخريجي كليات الطب والهندسة، وإتاحة فرصة أفضل لهم للتدريب، وتبادل الخبرات، وتأهيل الطلاب بالمهارات اللغوية اللازمة للدراسة والبحث، وتعميق الروابط الثقافية والعلمية بين مصر وألمانيا .