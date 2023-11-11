مستقبل التعليم.. خبير: الفصول الدراسية ستتحول بيئات تفاعلية بواسطة التكنولوجيا وتطوير المعلمين

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، على رغبة وزارة التربية والتعليم المصرية في الارتقاء بمنظومة التعليم واعتماد أساليب تكنولوجية حديثة لتعزيز دور المدرس كوسيلة رئيسية لتحقيق التطور في المجتمع.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”،إلى الأهمية الكبيرة لتطوير مهارات وقدرات المعلمين في السياق الحالي الذي يتسم بسرعة التطور التكنولوجي، موضحة أن الدولة تبذل جهودا ضخمة في عملية تنفيذ التحول الرقمي على مستوى القطاعات كافة، ولكن عندما نتحدث عن التحول الرقمي في المجال التعليمي؛ يجب أن ننظر إليه على أنه تطور وتغيير جوهري، في مهمة واستراتيجية هذه المؤسسات التعليمية، لأن التحول الرقمي لا يقتصر على التغييرات التكنولوجية فقط؛ بل يركز بشكل كبير على تطوير أساليب التعلم وتقنيات التدريس.

وأوضحت الخبيرة التربوية، أن استخدام التكنولوجيا الرقمية يعتبر مفتاحًا لتطوير المستقبل التعليمي، ولذلك حرصت وزارة التربية والتعليم علي توفير الدورات التدريبية التكنولوجية التي تمكن الكوادر التعليمية في مصر من التعلم والتطوير المهني المستمر.

وصرحت الدكتورة سامية خضر، بأن الدورات التدريبية التكنولوجية المنفذة من خلال المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين تعتبر وسيلة رئيسية لتحسين قدراتهم، حيث تتنوع هذه الدورات لتشمل مختلف جوانب التكنولوجيا التعليمية وتطبيقاتها الفعالة في عملية التدريس.

ولفتت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن التدريب التكنولوجي يساهم في تحفيز التفكير الإبداعي لدى المعلمين، حيث يتعلمون كيفية استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة في تصميم أنشطة تعليمية ملهمة وجذابة، ومن جهة أخرى، يشجع التدريب على تطوير مهارات التواصل بين المعلم والطلاب، وكذلك تعزيز التفاعل الإيجابي في بيئة التعلم، مما يسهم في بناء علاقات تعلم فعالة تعتمد على التفاعل والمشاركة الفعّالة.

وشددت الخبيرة التربوية، على أهمية توفير بيئة آمنة للتدريب والتوجيه المهني المستمر، ومتابعة الأداء لضمان تحقيق أفضل النتائج، مع التأكيد على أن التدريب التربوي للمعلمين يشكل جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية، حيث يعتبر أداة حيوية لتطوير مهارات وقدرات المعلمين، وتحسين طرق التدريس وتقنيات التعلم والتقييم، ومن خلال هذا النهج، يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في نتائج التعلم للطلاب، مما يسهم في رفع جودة التعليم المقدم وتحقيق التنمية في المجتمع.

وطالبت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، بضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الإصلاح التربوي، حيث يتطلب التحديث والتطوير المستمر للتعليم استلهام أفكار وخبرات ناجحة من بلدان أخرى، وفي هذا السياق، ناشدت بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والتدريب المهني، موضحة أن التحولات التكنولوجية والتطورات العلمية تفرض ضرورة تحسين مستوى الأداء التربوي ورفع جودة التعليم، ويعتبر التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية في مجال التعليم خطوة أساسية للارتقاء بالنظام التعليمي.