اليوم.. انتهاء معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس

تواصل جامعة عين شمس فعاليات معرض تسويق منتجات الكليات بالجامعة فى الفترة من ١٣: ١٤ من نوفمبر الجارى.

ويشارك بالمعرض كليات العلوم ، والهندسة، والبنات ، والزراعة، والتربية النوعية حيث تقدم وحدات الكليات عدد متنوع من منتجاتها الغذائية ومستحضرات التعقيم والصابون ومشغولات فنيه متنوعة وتقدم كلية الهندسة مجموعة متنوعة من الأثاث المكتبى.

وكانت قد نظمت وحدة الإبتكار وريادة الأعمال iHub بكلية الصيدلة ، بالتعاون مع مركز الإبتكار بجامعة عين شمس ندوة تعريفية عن أنشطة المركز ومشروع نوادي الإبتكار ASU-iClub لنقل رؤية وأهداف النادي لطلاب الكلية و دوره في نشر ثقافة ريادة الأعمال.

وذلك تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، أ.د أماني اسامة كامل عميد كلية الصيدلة ،وتحت اشراف أ.د ريحاب عثمان وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم و الطلاب و بتنسيق أ.م.د شيريهان جلال المدير الأكاديمي لوحدة الإبتكار وريادة الأعمال بالكلية ihub .

وحاضر بالندوة د. إسلام عدلي مدير النشاط الطلابي بمركز الإبتكار وريادة الأعمال ASU-iHub ومدير مشروع نوادي الابتكار ASU-iClub حيث تم التعريف بنادي الابتكار الطلابي مع عرض نماذج من النجاحات التي ساهم فيها نادي الإبتكار لبعض الطلاب بجامعة عين شمس.

كما أكد أن مركز الإبتكار ASU-iHub يقدم الدعم للمشاريع والأفكار الجديدة من خلال التركيز على كيفية تحويل الفكرة إلى مشروع ريادي ذا قدرة تنافسية في سوق العمل، وتحقيق التداخل بين مختلف التخصصات العلمية وتكوين فرق عمل بين الطلاب مما ينعكس على توليد مشروعات ريادية جديدة.

كما استعرض آخر شراكة بين جامعة عين شمس وجامعة برلين التقنية بألمانيا لتساعد في تأهيل مجتمع رواد الأعمال بالجامعة من خلال أنشطة مختلفة أهمها المدرسة الصيفية بألمانيا والشتوية بمصر لينتهي البرنامج بإطلاق Micro Credential MBA ‎.

وشارك في الندوة أ. انجي زكريا محمود محمد منسق مشاريع نوادي الابتكار بجامعة عين شمس و ممثلون من بنك مصر لتعريف الطلاب بخدمات البنك التي تدعم أفكارهم لتنفيذ المشروعات.