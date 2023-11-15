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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تكشف عن نقل العمليات العسكرية إلى جنوب قطاع غزة

إسرائيل
إسرائيل

قال المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوفير جندلمان، اليوم الأربعاء، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستنتقل إلى جنوب غزة بعد تدمير حماس في شمال القطاع.

وقال جندلمان، لشبكة “سكاي نيوز”، إن “عمليات الجيش الإسرائيلي ستنتقل إلى جنوب غزة بعد القضاء على حماس في شمال القطاع”.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تبقي المدنيين بعيدا عن الأذى، بعد أن قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس، إن على إسرائيل أن توقف قتل النساء والأطفال والرضع.

وكتب نتنياهو على منصة “إكس”، في منشور موجه إلى ترودو: “توفر إسرائيل للمدنيين في غزة ممرات إنسانية ومناطق آمنة، وتمنعهم حماس من المغادرة تحت تهديد السلاح”.

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وبدأ الدعم الدولي للهجوم الإسرائيلي على غزة يتآكل في الأسابيع الأخيرة، حيث دعت الولايات المتحدة وزعماء أوروبيون آخرون إلى ضبط النفس أو وقف إطلاق النار لإنقاذ أرواح المدنيين.

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