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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

24 نائبا بالكونجرس الأمريكي يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة

جو بايدن
جو بايدن

حث 24 نائبا ديمقراطيا في الكونجرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن، على إنهاء “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال” من خلال الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي اطلعت عليها صحيفة “الجارديان” البريطانية، قال نواب في الكونجرس بقيادة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، ومارك بوكان، وبيتي ماكولوم، إن ما لا يقل عن 4500 طفل قتلوا وتم الإبلاغ عن 1700 طفل على الأقل في عداد المفقودين خلال الهجوم الإسرائيلي المدمر.

وجاء في الرسالة: “نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا العميق إزاء الحرب المتصاعدة في غزة، وخاصة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، ونخشى أنه بدون وقف فوري للأعمال العدائية وإقامة وقف ثنائي قوي لإطلاق النار، فإن هذه الحرب ستؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح والمخاطرة بجر الولايات المتحدة إلى صراع خطير مع الجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.. وعلاوة على ذلك، نكتب إليكم لحثكم على توضيح أهدافكم الاستراتيجية لتحقيق وقف التصعيد والاستقرار في المنطقة”.

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وتم التوقيع علي الرسالة من قبل أعضاء الكونجرس، من بينهم جمال بومان، وكوري بوش، وجواكين كاسترو، وبراميلا جايابال، وباربرا لي، وسمر لي، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب.

ومن بين الموقعين البارزين راؤول جريجالفا وماري جاي سكانلون، اللذين لم يدعوا في السابق إلى وقف إطلاق النار ولم يوقعا على قرار وقف إطلاق النار الأخير في مجلس النواب.

الكونجرس الأمريكي بايدن غزة الكونجرس

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