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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: إذا كان العدو يظن أنه بهجومه البري والجوي سيحرر أسراه فهو واهم

حركة حماس
حركة حماس

أكد  ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي أن العدو لم يجد شيئاً في مستشفى الشفاء حيث ظهر ذلك واضحاً، مضيفا "أنه إنجازٌ وهمي".

وقال عبد الهادي لقناة الميادين: هناك وجه إجرامي يمارسه العدو عبر استهداف المستشفيات لتهجير شعبنا وهذا المشروع سيفشل.

وأضاف : العدو سيفشل في الميدان وفي الضغط الإنساني  وارتكاب المجازر واستهداف المستشفيات يتم بضوء أخضر أمريكي.

وأردف: العدو سينقلب صاغراً بنتائج فشله والميدان يُحدد مسار كل شيء فالمقاومة بخير ولا تزال منظومة القيادة والسيطرة فيها عند مستوياتٍ ممتازة وهي تبادر وتهاجم ولا تصمد فقط.

وزاد : الاحتلال عاجز عن تقدير الموقف بشكلٍ سليم وفي النهاية سيقبل بهدنة معينة؛ والهدنة كانت ستحصل إن أرادت الولايات المتحدة ذلك.

واكمل : من المستحيل أن يقضي الاحتلال على القوة العسكرية للمقاومة في غزة فالخطة الدفاعية للمقاومة ستمنع العدو من تحقيق أهدافه ولذلك لا أفق للعدوان على غزة.

واتم: إذا كان العدو يظن أنه بهجومه البري والجوي سيحرر أسراه لدينا فهو واهم.

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