الوكالة الدولية للطاقة الذرية تندد بانسحاب إيران المفاجئ من هذا الأمر

ندد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من علمية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.



وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقه البالغ إزاء ما يبدو أنه قرارا إيرانيا "بتجميد" تنفيذ بيان مارس المشترك حول إعادة تركيب معدات المراقبة.



وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه ووفقا لتعريف الوكالة ، فإن حوالي 42 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يكفي نظريا، إذا جرى تخصيبه بقدر أكبر لصنع قنبلة نووية.



وأوضح جروسي أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى ايران يتجاوز 22 مرة الحدود المسموح بها.



وأفادت رويترز ،عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60% زاد بمقدار 6.7 كجم إلى 128.3 كيلوجرام.



وقال التقرير أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد بمقدار 691.3 كجم منذ التقرير الربع سنوي الأخير إلى 4486.8 كجم.

وأضاف التقرير أن إيران لا تزال تنتهك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.