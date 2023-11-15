ماكرون يدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي البنى التحتية في غزة

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم الأربعاء، بقصف البنى التحتية المدنية في غزة.



وقال ماكرون إن فرنسا ستواصل دعم حل الدولتين والأمن لن يتحقق لإسرائيل دون حل القضية الفلسطينية.



وأكد ماكرون على إدانة بقوة كل الغارات على المدنيين والبنى التحتية المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن واشنطن لم تعط الموافقة للقيام بعمليات عسكرية بمحيط مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، "نعلم أن حماس تستخدم مستشفيات مثل الشفاء للاختباء وتخزين أسلحة ونتفهم سعي إسرائيل للتخلص من ذلك”.

وتابع قائلا: "معلوماتنا الاستخباراتية أمس بشأن وجود حماس حول المستشفيات لا علاقة لها بموعد العملية في مستشفي الشفاء”.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي غادرت مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وأوضحت أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب الآن من مجمع مستشفى الشفاء، لكن حصاره مستمر من كافة الجهات".