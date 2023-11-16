قامت بورشه بتحديث شعارها في شهر يونيو احتفالاً بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الشركة، للحصول على جرعة إضافية من التفرد، فإن الانتقال إلى طراز Turbo يمنحك الآن شارة خاصة تتجنب اللمسة النهائية الذهبية التقليدية للحصول على مظهر Turbonite الجديد الذي ابتكره خبراء من قسم Porsche Color & Trim.

موديلات بورشه توربو تحصل على هوية تصميم جديدة

يعتبر نفس فرع بورشه المسؤول عن ألوان الجسم، بما في ذلك تلك الألوان الباهظة الثمن المقدمة من خلال برنامج Paint-To-Sample (PTS). لن يتم استخدام Turbonite للشارة فقط، حيث ستحتوي طرازات Turbo أيضًا على الحروف الخلفية مطلية بهذا اللون الخاص.

وستكون حدود النوافذ الجانبية بنفس المظهر، تمامًا مثل ما تشير إليه بورش باسم "فتحة ضوء النهار" (DLO). هذه طريقة رائعة لقول منطقة الزجاج الجانبي، بين الأعمدة الأمامية والخلفية.

بناءً على طراز Turbo الذي تختاره، سوف يزين Turbonite أيضًا الشفرات الهوائية وقضبان العجلات بالإضافة إلى التطعيمات في المآزر الأمامية. سيتم إعطاء الشعار الذي يزين الجزء الأمامي من السيارة والسبائك نفس المظهر لاستكمال التغييرات في الخارج.

موديلات بورشه توربو تحصل على هوية تصميم جديدة

بالنسبة للمقصورة، ستعتمد الشارة الموجودة على عجلة القيادة نفس الشعار المطلي حديثًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من العناصر مثل بعض الأزرار، وأشرطة الحزام، وشرائط الزخرفة ستتلقى معالجة Turbonite.

يعتبر اختيار طراز Turbo ذو تصميم داخلي أسود سيمنح العملاء إمكانية الحصول على سيارة Zuffenhausen الراقية مع لمسات Turbonite، سيتم تطبيقه أيضًا على بطاقات الأبواب ولوحة العدادات وحتى سجادات الأرضية.

موديلات بورشه توربو تحصل على هوية تصميم جديدة

سيقود الطريق الجيل الثالث المرتقب من باناميرا، والذي من المقرر أن يظهر لأول مرة في 24 نوفمبر. وهذا يعني أن باناميرا ستحصل على معالجة توربو من اليوم الأول؛ أعلنت بورشه بالفعل عن طراز Turbo E-Hybrid بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر ومحرك كهربائي جيد لإنتاج مشترك يبلغ حوالي 650 حصانًا.

ستمكن الاضافة الكهربائية السيارة ذات الأبواب الأربعة الفخمة من الوصول إلى سرعة 62 ميلاً في الساعة خلال 2.9 ثانية. سيتم توجيه الطاقة إلى كلا المحورين عبر ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض بثماني سرعات، بينما سيحصل المحرك الإلكتروني على قوته من بطارية ليثيوم أيون بقدرة 25.9 كيلووات في الساعة.

موديلات بورشه توربو تحصل على هوية تصميم جديدة

ستحصل سيارة باناميرا الهجينة على نطاق كهربائي يقدر بـ 25 ميلاً، ومن المتوقع أن يصل وزن السيارة PHEV الكبيرة ذات الخمسة أبواب إلى حوالي 5380 رطلاً.

كشفت بورشه لنا عن هذه الأرقام عندما قمنا بقيادة نموذج أولي لسيارة Panamera Turbo E-Hybrid الجديدة في وقت سابق من هذا العام. ومن المتوقع أن تصل نسخة S أكثر قوة في وقت لاحق من دورة الحياة، وهو ما لا ينبغي أن يكون مفاجأة بالنظر إلى أن العلامة التجارية الألمانية الفاخرة لديها بالفعل محرك V8 هجين بقوة 729 حصانًا لأحدث طراز كايين.