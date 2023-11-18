العلبة وصلت 130 جنيها| تحرك مفاجئ بأسعار السجائر وهذا موعد الانخفاض

بدأت الحكومة رسميا في زيادة ضريبة القيمة المضافة التي من شأنها تحريك أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول الذي أقره مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

اسعار السجائر

أسعار السجائر

أسعار السجائر الكليوباترا الشركة الشرقية للدخان جاءت كالتالي:-

أسعار السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 27 جنيهًا

اسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا

اسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 27 جنيهًا

اسعار السجائر البوكس 10 سجائر 20 جنيهًا

أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا

اسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا

اسعار السجائر بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

أسعار سجائر مارلبورو لشركة فيليب موريس مصر



عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" 56 جنيهًا

عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" 56 جنيهًا

عبوة التبغ المُسخن "TEREA" 56 جنيهًا

أسعار السجائر مارلبورو (بأنواعها) 69 جنيهًا

أسعار السجائر مارلبورو (كرافتد) 59 جنيهًا

أسعار السجائر ميرت 74 جنيهًا

أسعار السجائر ال ام 50 جنيهًا

السجائر

أسعار السجائر داخل السوق السوداء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز 65 جنيهًا

أسعار السجائر إل إم 85 جنيهًا، وتباع السجارة الفرط منها بـ"5" جنيهات

أسعار السجائر مارلبورو (بأنواعها) 120 جنيهًا

أسعار السجائر ميرت 130 جنيهًا

عبوة التبغ المُسخن "TEREA" 65 جنيهًا

موعد انخفاض أسعار السجائر

وأكد أمان: أن الشركات الآن بدأت في البيع بكامل قوتها وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يغطي الإنتاج المبيعات لاحتياجات السوق مما يترتب عليه انخفاض ملحوظ في الأسعار، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السجائر خلال أسبوع أو عشرة أيام.

الزيادة الرسمية بأسعار السجائر

كانت شركات السجائر العاملة في مصر، رفعت أسعار منتجاتها خلال الأيام القليلة الماضية، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ما يسمح للشركات بزيادة الأسعار بعد رفع شريحة الضريبة، وتم رفع السعر في سجائر المرحلة الأولى الشعبية إلى 31 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا، والمجموعة الثانية أصبحت تباع بسعر 31 حتى 45 جنيهًا بدلًا من 24 إلى 35 جنيهًا، والفئة العليا من 35 فما أعلى.

وتضمنت الشركات المعلنة لزيادة الأسعار، شركة الشرقية ايسترن كومباني المصنعة لسجائر كليوباترا، وشركة فيليب موريس مصر التي تنتج سجائر مارلبورو وإل إم وميريت تحت العلامة التجارية المتحدة للتبغ وكذلك شركتي جي تي آي والمنصور.