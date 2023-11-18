خلال أيام.. ضربة قاصمة للمحتكرين وانخفاض أسعار السجائر بهذا الموعد| ماذا يحدث؟

تشهد أسعار السجائر، أزمة جديدة في ظل سلسلة الارتفاعات الكبيرة، واختفاء بعض الأنواع من سوق السجائر، كما أكد بعض المتعاملين، معللين ذلك انخفاض إمداد السجائر، وأكد آخرون أن الأزمة مرتبطة بالموزعين وكبار التجار والذين يلجأون إلى حجب توزيع السجائر لإحداث حاجة من تعطيش السوق لرفع الأسعار "تجاوزت الزيادات غير الرسمية على بعض الأنواع الشعبية مثل كليوباترا وبوكس من 50 إلى 55% ببعض المناطق.

الشركات ترفع أسعار السجائر

وكانت شركات السجائر، رفعت الأسعار خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ما يسمح بزيادة الأسعار بعد رفع شريحة الضريبة، وتضمنت الشركات المعلنة لزيادة الأسعار كلا من الشركات التالية:

الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني المصنعة لسجائر كليوباترا.

شركة فيليب موريس مصر التي تنتج سجائر مارلبورو وإل إم وميريت تحت العلامة التجارية "المتحدة للتبغ".

شركتي جي تي آي والمنصور.

وتعمل الحكومة من جانبها، على ضبط الأسواق والضرب على أيدي المحتكرين للسلع كافة، وليس السجائر فقط، وخلال هذا الأسبوع صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون جديد، يخص ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ، والتي تنص على زيادة الضريبة بقيمة 50 قرشا في أسعار منتجات التبغ بمختلف أنواعها بما في ذلك منتجات التبغ الساخنة والتبغ السائل، فيما يتوقع أن تدر هذه الضريبة الجديدة، التي أقرها النواب، الأسبوع الماضي، حوالي 8 مليارات جنيه، وفقا لـ " الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب".

كما نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

أسعار السجائر الحقيقية

وعن أسعار السجائر، والكميات المتواجدة في الأسواق، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، إن السجائر متوفرة بنفس الكميات التي كانت تنتج قبل الأزمة الحالية، مؤكدا أن نقص إنتاج السجائر، وانخفاض المعروض بالأسواق تسبب في ارتفاع الأسعار، في حين بلغ السعر الرسمي للسجائر المجلية 27 جنيه للعبوة.

وأضاف عصمت، خلال تصريحات إعلامية، أمس الجمعة، أن نقص المواد الخام، خاصة التبغ قلص حجم الإنتاج بنسبة 50%، ليصل إلى 5 ملايين علبة سجائر يوميا، ما تسبب في انخفاض المعروض بالأسواق وارتفاع الأسعار، مشددا على أن السجائر متوفرة حاليا في الأسواق، بعد رفع معدل الإنتاج إلى 10 ملايين علبة سجائر، وهو المعدل الطبيعي للاستهلاك المصري قبل الأزمة الأخيرة.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة الشرقية للدخان، مسجلة بالبورصة ومراقبة من الرقابة المالية، وتقدر قيمة الأصول غير المستغلة للشركة بـ 2 مليار، مشيرا إلى أن نسبة 30% من أسهمها مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المباعة مؤخرًا تقدر بـ 625 مليون دولار، و70% من الأرباح تعود للشركة.

وشدد عصمت، على أن الشريحة الثانية والثالثة من السجائر الأجنبية تمثل نحو ثلث استهلاك المصريين ، ويتوافر هذا النوع من السجائر، بعد تفهم وزارة المالية لطلبات أصحاب الشركات والموافقة على رفع الأسعار بمقدار من 6 إلى 10 جنيهات.

موعد انخفاض أسعار السجائر

من جانبه، أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر باتحاد الصناعات المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مكسب السجائر أصبح للتاجر، حيث تباع العلبة من نوع الكليوباترا بـ55 جنيهًا بدلًا 24، و120 جنيهًا بدلًا من 56 جنيها لصالح التاجر، مشددا على أن وزارة الداخلية ضبطت كميات كبيرة من السجائر المخزنة والتي تباع بأسعار مبالغ فيها وهناك العديد من التجار عليهم قضايا تموين بسبب تخزين السجائر.

وأضاف إمبابي، أن أسعار السجائر العادلة، هي 74 جنيها لسجائر ميريت، و69 جنيهًا لسجائر مارلبورو وأخواتها، و27 جنيهًا لسجائر كليوباترا وأخواتها.

ومن جانبه أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان في تصريحات إعلامية على أن الشركات الآن بدأت في البيع بكامل قوتها وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يغطي الإنتاج المبيعات لاحتياجات السوق مما يترتب عليه انخفاض ملحوظ في الأسعار، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السجائر خلال أسبوع أو عشرة أيام.

3 حلول لضبط سوق السجائر

وتم تطبيق زيادة أسعار السجائر بشكل رسمي الأسبوع الماضي، وبنسب متفاوتة تتراوح بين 12 و13%، طبقا للتعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب لزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة، والتي وشملت الزيادات 11 نوعا من السجائر المحلية التي تنتجها الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".

وبعد تطبيق الزيادة أكد إبراهيم إمبابي، أنه لا حل للأزمة التي تشهدها سوق السجائر في مصر إلا من خلال 3 محاور، كالتالي:

إصدار التعديل الضريبي، والذي حدث صدر بالفعل رغم تأخره أكثر من 5 أشهر.

ضرورة قلب هرم التوزيع، بحيث تتولى الشركة الشرقية للدخان، مسئولية توزيع السجائر بشكل مباشر على المحال التجارية والأكشاك دون الاعتماد على التوزيع على التجار والموزعين الذين يقومون بتعطيش السوق وضخ نصف الكميات التي يحصلون عليها من الشركة.

إعادة توزيع المظبوطات والتي توجد تحت تصرف النيابة العامة، عبر منافذ شركة وطنية، وهذه المضبوطات توازي إنتاج الشركة الشرقية للدخان في شهر.

أسباب ارتفاع أسعار السجائر

وكان مجلس النواب، أقر زيادة ضريبة القيمة المضافة على أسعار السجائر، نهاية أكتوبر الماضي، والخاصة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لزيادة ضرائب السجائر والتبغ، ونُفّذت الأربعاء الماضي، وقُسّمت أسعار السجائر إلى 3 شرائح، حسب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، مؤكدا في تصريحات إعلامية، أن الشرائج كالتالي:

الشريحة الأولى سيكون بحد أقصى 31 جنيهاً بزيادة 7 جنيهات عن السعر السابق وهي سجائر كليوباترا ونظيرتها.

الشريحة الثانية (LM ونظيرتها) سيكون بحد أقصى 45 جنيهاً.

الشريحة الثالثة والعليا ستبدأ من 45 إلى 65 جنيهاً.

فيليب موريس ترفع الأسعار

وكانت شركة فيليب موريس، أعلنت عن زيادة أسعار منتجاتها في مصر، بما في ذلك السجائر التقليدية والتبغ المسخن، بما يتماشى مع التعديلات الضريبية الأخيرة الخاصة بالقيمة المضافة على منتجات التبغ، موضحة أن الأسعار يتم وضعها على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، ودعت تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وبحسب بيان من الشركة فإن السعر الرسمي لعبوة سجائر مارلبورو بأنواعها 69 جنيها، ومارلبورو كرافتد 59 جنيها، وإل أن إم بأنواعها 50 جنيها، وميريت بأنواعها 74 جنيها، وبالنسبة للتبغ المسخن، فقد بلغ سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 56 جنيها، وعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 56 جنيها، وعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 56 جنيها.