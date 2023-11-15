القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

بدأت الحكومة رسميا في زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

ضريبة السجائر بعد تصديق الرئيس السيسي

ونص القانون بعد تعديل مواده المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتي أقرت وصدق عليها الرئيس السيسي، على أنه تزداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها، وكذلك التبغ بنوعيه "التبغ المسخن والتبغ السائل" بمقدار 50 قرشًا.

وتبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية، التي لا يزيد سعرها عن 31 جنيها نحو 4.5 جنيه، بينما تبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة التي تزيد سعرها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها، نحو 7 جنيهات.

سجائر

أسعار السجائر الجديدة اليوم بالشرقية للدخان



أسعار السجائر الكليوباترا الشركة الشرقية للدخان جائت كالتالي:-

اسعار السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

اسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 27 جنيهًا

اسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا

اسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 27 جنيهًا

اسعار السجائر البوكس 10 سجائر 20 جنيهًا

أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا

اسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا

اسعار السجائر بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

أسعار سجائر مارلبورو لشركة فيليب موريس مصر

عبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections» 56 جنيهًا عبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» 56 جنيهًا عبوة التبغ المُسخن «TEREA» 56 جنيهًا أسعار السجائر مارلبورو (بأنواعها) 69 جنيهًا أسعار السجائر مارلبورو (كرافتد) 59 جنيهًا أسعار السجائر ميرت 74 جنيهًا أسعار السجائر ال ام 50 جنيهًا



سجائر

اسعار سجائر وينستون



اسعار سجائر وينستون شركة أدخنة النخلة و جاءت كالآتي:

أسعار سجائر وينستون توت 45 جنيها أسعار سجائر وينستون أصفر 50 جنيها أسعار سجائر وينستون أزرق 50 جنيها أسعار سجائر اكتيفيت 53 جنيها أسعار سجائر وينستون أحمر 43 جنيها أسعار سجائر وينستون أزرق 43 جنيها أسعار سجائر وينستون سيلفر 43 جنيها أسعار سجائر وينستون كاستر 43 جنيها

وتبلغ ضريبة الجدول على السجائر المحلية أو المستوردة التي يزيد سعرها عن 45 جنيها نحو 7.5 جنيه، حيث تأتي هذه الشرائح الثلاث في منتجات السجائر، والتي حددها القانون، بعد زيادة الضريبة عليها 50 قرشًا بشكل رسمي.