زيادة 10 جنيهات.. ارتفاع أسعار سجائر تايم وتارجت ومانشستر

أعلنت شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر، ارتفاع أسعار منتجاتها من السجائر بزيادة تصل إلى 10 جنيهات اعتبارًا من غد الأربعاء 15 نوفمبر 2023، في ضوء تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر.

وحسب قائمة الأسعار الجديدة التي حصل عليها صدى البلد رفعت شركة المنصور الدولية للتوزيع، أسعار منتجاتها من السجائر بنسب متفاوتة، وبزيادة تصل إلى 10 جنيهات، حيث وصل سعر عبوة مانشيستر بجميع أنواعها إلى 37 جنيها.

نستعرض لكم خلال السطور التالية أسعار السجائر في مصر اليوم التابعة لشركة المنصور الدولية للتوزيع، عقب الزيادة التي أقرتها الشركة، بعد صور القانون 177 لسنة 2023، حيث جاءت كالتالي:

أسعار السجائر في مصر اليوم

-سجل سعر عبوة دافيدوف بأنواعه 74 جنيهًا بدلًا من 64 جنيهًا.

-سجل سعر عبوة ايفولف بأنواعه 54 جنيهًا بدلًا من 48 جنيهًا.

-سجل سعر عبوة تايم بأنواعه 38 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

-سجل سعر عبوة سيلكت 29 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا.

-سجل سعر عبوة تارجت بأنواعه 29 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا.

-سجل سعر عبوة مانشيستر 37 جنيهًا بدلًا من 34 جنيهًا.