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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

أسعار السجائر
أسعار السجائر

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن غلاء الأسعار مازال متواجد في الأسواق خاصة في ملف السجائر، وأسعار المرتفعة بشكل واضح في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الملف أصبح مبالغ فيه بشكل كبير، إذ أنه لا يتابع أسعار السجائر باعتباره شخص غير مدخن، ولكنه يرى أسعار فلكية بشأن السجائر. 

أحمد موسى يتحدث عن سعر السجائر 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه يوجد بعض الأنواع من السجائر في الأسواق وصل سعرها لـ 135 جنيه للعبة الواحدة، في أسعار فلكية، ويجب على الجميع النظر لهذه الأزمة. 

وتابع أحمد موسى، أن المواطن المصري على الرغم من غلاء الأسعار وشكواه منها ألا أنه في خلف القيادة السياسية، في خلف الدولة المصرية، ويعلم جيدا التحديات التي تواجهها في الوقت الحالي، وهي تحديات غير مسبوقة على الإطلاق. 

واستكمل، أن المواطن المصري يرى ما تمر به الدولة المصرية، وهذا هو الشعب المصري الذي دائما يتحمل ويقف بجانب الدولة المصرية في كافة التحديات التي تمر بها، ولكن التحديات الحالية فعلا تحديات غير مسبوقة، ولم تمر على مصر من قبل. 

أحمد موسى السجائر أسعار السجائر برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد المواطن المصري

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