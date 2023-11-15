"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

بدأت الحكومة رسميا في زيادة ضريبة القيمة المضافة التي من شأنها تحريك أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول الذي أقره مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

السجائر

أسعار السجائر الرسمية

أسعار السجائر الكليوباترا الشركة الشرقية للدخان جاءت كالتالي:-

أسعار السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 27 جنيهًا

اسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا

اسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 27 جنيهًا

اسعار السجائر البوكس 10 سجائر 20 جنيهًا

أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا

اسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا

اسعار السجائر بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

أسعار سجائر مارلبورو لشركة فيليب موريس مصر

عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" 56 جنيهًا

عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" 56 جنيهًا

عبوة التبغ المُسخن "TEREA" 56 جنيهًا

أسعار السجائر مارلبورو (بأنواعها) 69 جنيهًا

أسعار السجائر مارلبورو (كرافتد) 59 جنيهًا

أسعار السجائر ميرت 74 جنيهًا

أسعار السجائر ال ام 50 جنيهًا

أسعار السجائر داخل السوق السوداء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز 50 جنيهًا

أسعار السجائر إل إم 75 جنيهًا، وتباع السجارة الفرط منها بـ"5" جنيهات

أسعار السجائر مارلبورو (بأنواعها) 120 جنيهًا

أسعار السجائر ميرت 130 جنيهًا

عبوة التبغ المُسخن "TEREA" 60 جنيهًا

السجائر

أسباب رفع أسعار السجائر

وأوضح هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أسباب رفع أسعار السجائر، قائلًا: إن مجلس إدارة الشركة قرر اعتماد زيادة أسعار منتجات السجائر بقيم طفيفة، وأن هذا القرار جاء بعد إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، ولاستيعاب جزء من التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج وتغيير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

زيادة حجم إنتاج الشركة الشرقية للدخان بهدف زيادة المعروض من السجائر

وأكد “أمان”، أن الشركة نجحت في زيادة حجم إنتاجها خلال الفترة الماضية مما سينعكس على زيادة حجم المعروض من مختلف أصناف السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، مما يسهم في تحقيق انضباط في الأسعار جنبًا إلى جنب مع الحملات الرقابية على الأسواق، وقد أثمر ذلك عن تراجع الأسعار بالسوق الموازية.