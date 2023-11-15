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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يدعو لوقف إطلاق النار العاجل على المدنيين في غزة

صدى البلد

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ، اليوم الأربعاء، إلى وقف اعتداءات إسرائيل على المدنيين والمستشفيات في غزة.

وبحث وزير الخارجية السعودي مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر آخر المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة.

وشدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يُشدد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة فوراً.

وقال الأمير فيصل بن فرحان عندما تتحدث السعودية سيتم التفيذ فوراً وسيؤخذ هذا التصريح بمحمل الجد من الدول ذات التأثير على صنع القرار الدولي.

كما شدّد على أهمية وقف إطلاق النار بشكلٍ فوري ووقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمستشفيات.

وأكد أهمية المسارعة في تأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية الضرورية.

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