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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مارلبورو وصلت 150 جنيه| الجنون يضرب أسعار السجائر.. ومزاج المصريين في خطر.. ماذا يحدث؟!

ارتفاع أسعار السجائر
ارتفاع أسعار السجائر

شهدت أسعار السجائر في الأيام القليلة الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا في كافة أنوعها المختلفة حتى وصلت أسعار مارلبورو 150 جنيها وأل ام 90 جنيها، مما تسبب في غضب شديد وسط شعبة المدخنين، والذين تساءلوا عن سبب زيادة الأسعار بشكل متتالي، ومتي ستتوقف زيادة الأسعار وثبات أسعار السجائر.

وعقب بدء الحكومة في تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة، والتي من شأنها رفع أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي، قام التجار برفع زيادة أخري لأسعار السجائر يوم الخميس الماضي، لتحقيق مكاسب إضافية.

أسعار السجائر الجديدة في الشرقية للدخان

وأعلنت الشرقية للدخان، عن أسعار السجائر الجديدة تنفيذًا لتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس النواب، فجائت أسعار السجائر البوكس 10 سجائر 20 جنيهًا، بينما السجائر كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا، وسعر السجائر كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا.

بينما جاءت سعر السجائر كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا، وسعر السجائر بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا، وسعر السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا، وسعر السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 27 جنيهًا، وسعر السجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا، وسعر السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 27 جنيهًا.

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