رفعوا أسعار الشعبية والمستوردة 50% .. مافيا السجائر تتلاعب بمزاج المصريين

أصبحت الأزمة في أسعار السجائر ذات دلالات واضحة في السوق، حيث ارتفعت أسعار السجائر بجميع أنواعها منذ الخميس الماضي، وتستمر زيادة أسعارها، وهو ما دفع المواطن لاتهام التجار بافتعال هذه الأزمة، نتيجة للجشع في تحقيق مكاسب إضافية.

وتضمنت الزيادة الجديدة ارتفاع أسعار السجائر بوكس وكليوباترا أحد منتجات شركة الشرقية للدخان، لتنضم عليها شركة المنصور الدولية والتي تمتلك العلامة التجارية دوفيدوف وإيفولف.

كما ارتفعت أسعار السجائر الخاصة بشركة شركة فيليب موريس مصر والتي تنتج سجائر ميريت Merit ومارلبورو، كما قامت شركة النخلة برفع أسعار سجائر وينستون بجميع أنواعها، والتي بدأ تطبيقها بداية من هذا الأسبوع.

ارتفاع أسعار السجائر

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إنه يجب إجراء تعديلات على عملية توزيع السجائر بالسوق المحلية لضمان استقرار السوق وخفض أسعار السجائر، مؤكدًا على أنه عند تعديل عملية التوزيع ستنخفض الأسعار.

وأضاف "إمبابي"، أنه يجب توزيع السجائر بشكل مباشر للأكشاك ومنافذ البيع بمحطات البنزين، وإلغاء الحلقات الوسيطة في التوزيع لضمان إتمام عملية البيع للمستهلك بالسعر المعلن.

وتابع، إن ارتفاع أسعار السجائر بشكل غير رسمي حقق مكاسب طائلة لبعض التجار والمتعهدين، لذا من المتوقع أن هناك من يرغب في استمرار تحقيق هذه المكاسب وإن أدى الأمر إلى تعرضه للمساءلة القانونية.

واستطرد: كميات السجائر بالسوق جيدة بدليل أن التموين صادرت كميات من بعض التجار تفوق إنتاج الشركة الشرقية في شهر».

وأعلنت شركة فيليب موريس، الإثنين الماضي، زيادة أسعار منتجاتها في مصر، بما في ذلك السجائر التقليدية والتبغ المسخن، لتتماشي مع التعديلات الضريبية الأخيرة الخاصة بالقيمة المضافة على منتجات التبغ.

وقالت الشركة إن الأسعار يتم وضعها على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، ودعت تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وسجل السعر الرسمي لعبوة سجائر مارلبورو بأنواعها 69 جنيها، ومارلبورو كرافتد 59 جنيها، وإل إم بأنواعها 50 جنيها، وميريت بأنواعها 74 جنيها.

وأعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، الأربعاء الماضي، اعتماد مجلس الإدارة قائمة أسعار منتجات السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، لتنفيذ أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها الصادرة بالقانون رقم 177 لسنة 2023.

أسعار السجائر الكليوباترا الشركة الشرقية للدخان جائت كالتالي:-

أسعار السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 27 جنيهًا

أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا

أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 27 جنيهًا

أسعار السجائر البوكس 10 سجائر 20 جنيهًا

أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا

أسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا

أسعار السجائر بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

أسعار سجائر مارلبورو

عبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections» 56 جنيها.

عبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» 56 جنيها.

عبوة التبغ المُسخن «TEREA» 56 جنيهًا

أسعار السجائر مارلبورو (بأنواعها) 69 جنيها.

أسعار السجائر مارلبورو (كرافتد) 59 جنيها.

أسعار السجائر ميرت 74 جنيها.

أسعار السجائر ال ام 50 جنيها.

أسعار سجائر وينستون شركة أدخنة النخلة و جاءت كالآتي:

أسعار سجائر وينستون توت 45 جنيها.

أسعار سجائر وينستون أصفر 50 جنيها.

أسعار سجائر وينستون أزرق 50 جنيها.

أسعار سجائر اكتيفيت 53 جنيها

أسعار سجائر وينستون أحمر 43 جنيها

أسعار سجائر وينستون أزرق 43 جنيها.

أسعار سجائر وينستون سيلفر 43 جنيها.

أسعار سجائر وينستون كاستر 43 جنيها.

ضريبة السجائر بنوعيها

وتبلغ ضريبة الجدول على السجائر المحلية أو المستوردة التي يزيد سعرها عن 45 جنيها نحو 7.5 جنيه، حيث تأتي هذه الشرائح الثلاث في منتجات السجائر، والتي حددها القانون، بعد زيادة الضريبة عليها 50 قرشًا بشكل رسمي.

جدير بالذكر، أنه تمت الموافقة علي زيادة ضريبة القيمة المضافة الثابتة على منتجات السجائر بقيمة 50 قرشا للشرائح الثلاثة لتصبح 450 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها (بدلا من 24 جنيها).

كما نصت التعديلات الضريبية على 7 جنيهات للعبوة من الأصناف التي يزيد سعر بيعها على 31 جنيها وحتى 45 جنيها (بدلا من 24 إلى 35 جنيها)، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها)، فيما وصلت قيمة الضريبة الثابتة على أصناف السجائر المحلية والمستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها) إلى 7.5 جنيه، وذلك بخلاف نسبة 50% تحسب كضريبة من سعر بيع المستهلك النهائي.

جاءت التعديلات أيضا تنص على زيادة بنسبة 12% سنويا ولمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، للحد الأدنى والأعلى لشرائح أصناف السجائر، ويجوز لرئيس الوزراء تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم لتطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائي.

التلاعب بأسعار السجائر

ويواجه تجار السجائر والموزعون عقوبات قاسية قد تصل إلى حد إلغاء عقود التوريد لهم فيما بعد، حال ثبوت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية المدونة على المنتجات، بحسب ما أعلنته شركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني.

ولبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر له عقوبات متعددة وصور كثيرة، ويعاقب عليها عدة قوانين أبرزها:

أولا: قانون العقوبات

تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة، وهذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، أو الجهل بالقانون ووفقا للمادة "345" من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982:

"الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ووفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017".



قـرر: بالمادة "الثانية"

- تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية ويجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية، وبأى من الأساليب الآتية:

1- كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها.

2- وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة.

3- وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة.

4- كما يحظر على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

ووفقا "المادة الثالثة":

على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر آخر.



ثانيا: قانون حماية المستهلك



وفقا للمادة 10 من قانون حمايه المستهلك: "يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر".