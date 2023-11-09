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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

التجار بيخزنوها|رئيس الشركة يخرج عن صمته.. وهذا موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر

السجائر
السجائر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.

السجائر 

أسعار السجائر بعد الزيادة

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إن الشركة أعلنت الأسعار الجديدة، ومن اليوم سيتم بيع السجائر بتلك الأسعار، منوها بأن الزيادة ستكون طفيفة ولا تقارن بالمتوقع.

وأضاف أمان، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن السجائر متوفرة بشكل يومي، ونوفر الحصص اليومية للأسواق، متابعا: "سنقوم بتوزيع السجائر في منافذ جديدة".

وأوضح أن الراقبة على الأسعار في كافة الأماكن ومستمرة، لأن زيادة الأسعار في الخارج غير مبررة على الإطلاق، ولا يمكن أن يتم بيع السجائر بتلك الأسعار.

وتابع:"التجار بيخزنوا السجائر ويرفعوا السعر والزيادة غير مبررة على الإطلاق"، ونحذر الجميع من رفع الأسعار.

موعد تطبيق زيادة اسعار السجائر

ويبدأ تطبيق زيادة أسعار السجائر اليوم 9 نوفمبر 2023 حيث قرر مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان رفع أسعار السجائر، وذلك تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، وجاءت الأسعار كالتالي:

وتضمنت التعديلات زيادة ضريبة القيمة المضافة الثابتة على منتجات السجائر بقيمة 50 قرشا للشرائح الثلاثة لتصبح كالتالي: 450 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها (بدلا من 24 جنيها)، و7 جنيهات للعبوة من الأصناف التي يزيد سعر بيعها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها (بدلا من 24 إلى 35 جنيها)، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها).

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كما وصلت قيمة الضريبة الثابتة على أصناف السجائر المحلية والمستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها) إلى 7.5 جنيه، وذلك بخلاف نسبة 50% تحسب كضريبة من سعر بيع المستهلك النهائي.

شعبة السجائر

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن شركات السجائر تعمل على اعتماد قوائم الأسعار الجديدة لمنتجاتها، بعد صدور قانون التعديل الضريبي رسميًا.

السجائر 

أسعار السجائر الجديدة

وأوضح أن أسعار السجائر مقسمة إلى 3 شرائح، إذ سيكون سعر السجائر في الشريحة الأولى بحد أقصى 31 جنيهًا، وهي سجائر كليوباترا ونظيرتها، والتي سيكون سعرها من (24-31) جنيها.

وأضاف أن سعر السجائر في الشريحة الثانية (LM ونظيرتها) سيكون بحد أقصى 45 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الشريحة العليا ستبدأ من 45 إلى 65 جنيهًا.

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