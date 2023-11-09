الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

اكد جمال الغندور الحكم الدولي السابق، أن تصريحات ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز لا تليق تمامًا على فريق يمثل الكرة المصرية في بطولات إفريقيا، مشيرا إلى أن تلك الأقاويل تسيئ لنادي بيراميدز قبل منظومة التحكيم، وكرة القدم بريئة من تلك الألفاظ.

وقال الغندور عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الدخلاء على كرة القدم يجب أن يحاسبوا لأنهم يقومون بالإساءة لأنديتهم، وكل الحكام تخطئ، وطاقم حكام الزمالك وبيراميدز أدار اللقاء بشكل جيد وكانوا نجوم المباراة".

وأضاف: "مستوى التحكيم في لقاء بيراميدز والزمالك كان جيدًا رغم الضغوط الكبيرة على مدار الـ120 دقيقة، المباراة كانت على المرميين، وفيها هجوم شديد من جانب الفريقين".

وأكمل: "يجب على اتحاد كرة القدم التدخل في الأمر لحماية الحكام المصريين، نحتاج من المسئولين التدخل وأتوقع أنهم لن يصمتوا، ولابد من معاقبة ممدوح عيد، خصوصا أن الغندور لم يخطأ في المباراة، وهذه الألفاظ التي ذكرها غير مقبولة مطلقا، كما أن نادي بيراميدز لن يقبل تلك التجاوزات، وأن يكون هناك تحرك من جانب الاتحاد في هذا الملف".

وأكد: "حتى لو الحكم أخطأ، يجب التدخل لحماية الحكام من أي تجاوزات".